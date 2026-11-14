Calabria candidata a Regione europea dello sport 2028

3 minuti per la lettura

Presentata a Lamezia Terme la candidatura della Calabria a Regione europea dello sport per il 2028

L’Avveniristico nuovo palasport di Lamezia Terme, inaugurato a gennaio scorso, situato in una zona baricentrica (a circa 3 chilometri dall’aeroporto internazionale, a meno di 2 dallo svincolo autostradale e dalla stazione ferroviaria centrale) è stato scelto come “biglietto da visita” dalla Regione Calabria per presentare la candidatura della Regione Calabria al titolo di “European Region of Sport 2028”. La conferenza stampa al palaLamezia si inserisce, infatti, nell’ambito della visita istituzionale in Calabria della Commissione di valutazione di Aces Europe e ha rappresentato un importante momento di presentazione e condivisione del percorso di candidatura avviato dalla Regione per il conseguimento del prestigioso riconoscimento europeo.

Le parole dell’assessore Eulalia Micheli

«Prendiamo questa candidatura per il 2028 non come un riconoscimento di un titolo ma per un percorso che ci porti a crescere. Soprattutto perchè in Calabria solo il 21,7 per cento fa attività sportiva e su questi fronti stiamo investendo» ha detto nel suo intervento alla conferenza stampa l’assessore regionale allo Sport, all’istruzione e Politiche giovanili, Eulalia Micheli, affiancata dal sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, dai componenti della Commissione di valutazione di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, presidente e fondatore di Aces Europe, Lukas Vorel, delegato Aces, Adem Sever, delegato Aces Turchia, Enkelejda Caushi, direttrice dell’Accademia Olimpica Albanese, e Michele Zittucro, delegato Aces Italia.

«Candidatura importante per lo sport calabrese»

Al tavolo della conferenza stampa anche Stefano Muraca della Giunta del Comitato italiano paralimpico della Calabria, che non ha mancato di sottolineare «la baricentricità di Lamezia Terme ed è per questo che il Comitato Italiano Paralimpico regionale ha sposato il progetto della Cittadella dello sport paralimpico del Sud Italia a Lamezia Terme»; il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, per il quale si tratta di «una candidatura importante anche per la crescita dello sport calabrese»; il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, secondo il quale «abbiamo aderito a questa iniziativa e la porteremo avanti» e i consiglieri regionale Gianpaolo Bevilacqua e Emanuale Ionà, il quale ha colto l’occasione per annunciare che «la prossima settimana la Giunta regionale delibererà lo schema di convenzione con il Cip (Comitato Italiano Paralimpico), Regione Calabria, Comune di Lamezia e Provincia di Catanzaro per iniziare seriamente a lavorare per creare in quest’area la Cittadella dello sport paralimpico più importante del Sud Italia».

«Stiamo investendo sui voucher sportivi – ha aggiunto l’assessore regionale allo sport Micheli – che hanno raggiunto 3100 giovani, stiamo investendo sulla scuola soprattutto nei primi anni dei bambini» ha rimarcato ancora l’assessore Micheli.

Lupatelli: la Calabria merita questo

E per Gian Francesco Lupattelli, presidente e fondatore di Aces Europe, «questa candidatura è nata grazie all’amicizia con il nostro presidente onorario Giuseppina Princi. La Regione Calabria per noi è importante e penso che la Calabria si debba meritare questo titolo specialmente per lo sport outdoor, della salute e per il benessere dei cittadini. Magari qualche campione in meno ma che tutti i cittadini possano fare attività motoria come ricetta medica».

Lupattelli ha poi spiegato che «Aces Europe da 27 anni si occupa di candidare le migliori città del mondo, siamo presenti in 4 continenti, per favorire lo sport dei cittadini affinchè si curi la salute attraverso il movimento. Siamo riconosciuti oltre che dal parlamento europeo, dalla commissione europea, dall’Unesco e dai comitati olimpici europei».

Quindi ha rivelato che «il nostro titolo di regione europea dello sport ha validità affinchè si possano ottenere contributi con progetti europei e per avere dei finanziamenti per poter fare altri impianti. Siamo soddisfatti che si parte da questo bel palasport che è già una buona presentazione, ottima direi».