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La grande arte italiana approda a Cosenza. Fino al 31 gennaio 2027, le sale di Palazzo Arnone ospitano la mostra “Tesori nascosti della Galleria Borghese. Da Tiziano a Bernini”, un’esposizione di grande prestigio che porta in Calabria un patrimonio artistico di straordinario valore.

COSENZA – Non capita spesso di poter ammirare, a pochi passi da casa, opere che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte italiana. Ancora più raro è avere l’opportunità di scoprire capolavori rimasti per anni lontani dallo sguardo del pubblico e di trovarsi al cospetto di due straordinarie testimonianze della vita di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. A Cosenza tutto questo diventa realtà.

Dal 28 novembre 2026 al 31 gennaio 2027, Palazzo Arnone apre le sue porte a un patrimonio di rara bellezza, ospitando la mostra “Tesori nascosti della Galleria Borghese. Da Tiziano a Bernini”. Un viaggio attraverso il genio di Tiziano, la grandezza di Bernini e le molteplici espressioni del Rinascimento e del Barocco. Sono trentadue le opere che hanno lasciato temporaneamente le sale e i depositi della celebre istituzione romana per raggiungere la Calabria.

I due autoritratti di Gian Lorenzo Bernini in mostra a Cosenza

Tra le ragioni che rendono l’esposizione particolarmente significativa spicca un appuntamento nell’appuntamento: per la prima volta, i due autoritratti di Gian Lorenzo Bernini, quello della giovinezza e quello della maturità, vengono presentati insieme al di fuori della Galleria Borghese. Due raffigurazioni che permettono di osservare il trascorrere del tempo sul volto dell’artista e di cogliere, attraverso il suo stesso sguardo, il percorso umano e creativo di una personalità che ha segnato profondamente la cultura figurativa europea.

Tesori nascosti della Galleria Borghese: da Tiziano a Bernini

L’esposizione costituisce la seconda tappa di un progetto itinerante promosso dalla Galleria Borghese in collaborazione con Fondazione Roma, avviato a Lecce, in cui ha registrato un significativo successo di pubblico. Per comprendere il valore delle opere giunte a Cosenza occorre tornare alle origini della raccolta romana. È nei primi decenni del Seicento che prende forma il progetto collezionistico del cardinale Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V e figura centrale nella storia del mecenatismo europeo.

Uomo di raffinata cultura, ambizioso e dotato di un gusto artistico particolarmente sofisticato, Scipione costruì la propria collezione attraverso commissioni, acquisizioni mirate e operazioni di mercato talvolta audaci. Non si trattava semplicemente di riunire opere prestigiose, ma di dare vita a un universo artistico capace di mettere in relazione epoche, stili e sensibilità differenti. La sua concezione del collezionismo si fondava sulla ricerca di un dialogo continuo tra passato e presente, tra il fascino dell’antichità e le sperimentazioni artistiche del proprio tempo, tra idealizzazione della bellezza e osservazione della realtà, tra sacro e profano. È proprio questa eredità intellettuale a emergere nella selezione proposta a Cosenza.

Cosenza, a Palazzo Arnone arrivano i tesori della Galleria Borghese: in mostra 32 capolavori, da Tiziano a Bernini

Il progetto espositivo, curato da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi della Galleria Borghese, restituisce un panorama articolato della produzione artistica italiana attraverso autori, scuole e orientamenti stilistici diversi. Accanto a Tiziano Vecellio e Gian Lorenzo Bernini compaiono Dosso Dossi, Palma il Vecchio e Garofalo. Le opere permettono di attraversare le peculiarità della tradizione veneta e toscana, soffermandosi anche sulla vivace produzione ferrarese, caratterizzata da atmosfere visionarie, invenzioni compositive e soluzioni formali di particolare originalità.

A guidare l’esperienza del visitatore non è una rigida successione cronologica, ma un criterio che privilegia il confronto tra linguaggi e interpretazioni. Le opere dialogano tra loro, mettendo in evidenza affinità, contrasti e differenti modalità di intendere la rappresentazione artistica. Ne nasce un percorso che invita a osservare senza fretta, lasciandosi guidare dalla forza di uno sguardo, dalla costruzione di una scena, dalla ricercatezza di un dettaglio o dalla capacità di un artista di trasformare un episodio religioso in una rappresentazione di intensa umanità.

La sezione dedicata alle pitture su pietra

Un’attenzione particolare merita la sezione dedicata alle pitture su pietra, autentiche prove di virtuosismo tecnico e di una straordinaria padronanza dei materiali. Ardesia e lapislazzuli diventano supporti preziosi sui quali gli artisti sperimentano possibilità espressive inconsuete, dando vita a opere in cui la ricerca pittorica si intreccia con la qualità della materia. Una sezione che permette di apprezzare non soltanto il risultato estetico, ma anche la complessità tecnica e la capacità inventiva dei maestri.

Cosenza, tra i capolavori in mostra il “Cristo flagellato” di Tiziano

Tra i dipinti di maggiore intensità emotiva si distingue il “Cristo flagellato” di Tiziano. Qui il racconto della Passione abbandona ogni distanza puramente devozionale per assumere una dimensione profondamente umana. La sofferenza non rimane confinata nella rappresentazione di un episodio sacro, ma diventa un’esperienza visiva ed emotiva che coinvolge direttamente chi osserva. Il dolore emerge attraverso la potenza della figura, la tensione espressiva e la sensibilità pittorica del maestro veneto, capace di conferire alla scena una partecipazione emotiva che supera i confini della narrazione religiosa.

In mostra a Cosenza, la “Madonna con Bambino” di Pompeo Batoni

Un ulteriore tassello della storia del collezionismo Borghese è rappresentato dalla “Madonna con Bambino” di Pompeo Batoni. A completare il racconto intervengono due vedute della Villa Borghese. La sua presenza testimonia la continuità del gusto artistico e della passione per le arti nelle generazioni successive, mostrando come la raccolta abbia continuato ad arricchirsi e a rinnovarsi ben oltre la stagione del suo fondatore.

In Calabria opere provenienti da una collezione di rilievo internazionale

L’approdo di questo patrimonio a Cosenza assume un significato che supera la dimensione strettamente espositiva. Portare in Calabria opere provenienti da una collezione di rilievo internazionale significa ampliare le occasioni di accesso alla cultura, rafforzare il ruolo delle istituzioni museali e offrire al territorio nuove opportunità di attrazione e valorizzazione. La mostra diventa così un momento di apertura e confronto, capace di avvicinare pubblici differenti alla conoscenza del patrimonio storico-artistico. A sottolineare la portata dell’iniziativa è Rossana Baccari, direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza, che individua nell’esposizione un’importante opportunità per consolidare la presenza del museo nel panorama culturale nazionale e intercettare nuovi visitatori. Un progetto che contribuisce a rendere Palazzo Arnone un luogo di incontro tra grandi collezioni italiane e pubblico, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni museali.

Lucia Calzona, tra le curatrici della mostra, pone invece l’accento sulla particolare identità del percorso, costruito attorno alla pluralità delle opere e alla libertà del confronto, lontano dai consueti schemi delle esposizioni monografiche. La varietà diventa il principio che orienta l’intera esperienza, offrendo al visitatore molteplici possibilità di lettura e rendendo la fruizione accessibile anche alle generazioni più giovani. «È una mostra di grande suggestione. C’è quella varietas che una volta era ritenuta importante. A mio parere, può piacere anche ai ragazzi, perché non è pedante».

Ed è proprio nella varietà evocata dalla curatrice che risiede uno degli aspetti più interessanti dell’esposizione: la possibilità di lasciarsi sorprendere da opere diverse, di scoprire ciò che solitamente rimane nascosto e di riscoprire, attraverso un nuovo sguardo, la straordinaria ricchezza della storia dell’arte italiana. Fino al 31 gennaio 2027, Cosenza offre un appuntamento con la bellezza che non richiede di attraversare l’Italia, perché è la grande arte, questa volta, ad essere arrivata in Calabria.