Unical, il primo anno del rettore Gianluigi Greco

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Il rettore dell’Unical Gianluigi Greco traccia il bilancio del primo anno del suo mandato, aumentano gli iscritti

RENDE (COSENZA) – Un’università che non si limita a rispondere alle necessità o alle urgenze, ma che sceglie di programmare il proprio futuro, mettendo al centro le persone, la ricerca e la sinergia col territorio, funzionando come un organismo dove ogni componente ha la propria essenzialità: questa è la visione di Gianluigi Greco per la sua università. Tra bilanci e prospettive future il rettore dell’Università della Calabria ha esposto alla comunità, il 30 ottobre nell’Aula Caldora, il rendiconto del suo primo anno di mandato.

«Il senso di questa giornata nasce non solo dal mostrare dati e numeri, ma dalla volontà di ritornare alla comunità, perché il senso del nostro lavoro gira tutto intorno a essa» esordisce Greco, palesando la filosofia di un operato volto al servizio del territorio e della comunità intera. Per il rettore una delle sfide più importanti è quella di non lasciarsi trascinare dalle emergenze, mantenendo il baricentro saldo e avendo una prospettiva a lungo termine: «Il segno che ho provato a lasciare in questi dodici mesi è una “missione zero”: essere un luogo e una comunità che guarda al proprio futuro».

LE PERSONE AL CENTRO

Tale visione prende forma in un piano strategico condiviso, articolato in quattro aree, sedici linee strategiche e oltre cento obiettivi delineati. Al centro, innanzitutto, le persone, con particolare attenzione al benessere della comunità universitaria: introduzione di sportelli dedicati al counseling psicologico, rafforzamento delle strutture residenziali, spazi nuovi per chi vive il campus e coperture del 100% delle borse di studio per gli idonei. Il secondo passo si muove nella direzione della formazione: agli 85 corsi di studio già attivi si aggiungeranno tre nuove lauree magistrali e saranno introdotte nuove metodologie didattiche pensate per una formazione innovativa ed efficiente.

AUMENTANO GLI ISCRITTI DELL’UNICAL

Un percorso brillante che trova riscontro anche nei numeri: le immatricolazioni sono cresciute del 5% nei corsi triennali e di quasi l’11% nelle magistrali, con un boom del 58% di candidature di studenti internazionali, un segnale che «per la prima volta i nostri studenti iniziano a pensare a un futuro qui e non altrove» sottolinea Greco. Risultati importanti si segnalano anche per la ricerca, con 45 milioni di euro attratti attraverso progetti competitivi, a conferma della capacità dell’Ateneo di affermarsi anche oltre i confini nazionali.

LA COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE

A questi si aggiunge circa un milione di euro provenienti dalle aziende del territorio: l’investimento che più tra tutti testimonia la volontà del tessuto produttivo di scommettere sull’università come motore di crescita. Prosegue, inoltre, il rafforzamento del dialogo con la società e con il sistema sanitario, attraverso il progetto dedicato alla salute pubblica in collaborazione con l’Azienda ospedaliera di Cosenza.

«Abbiamo progetti strategici che guardano al 2027. Non si tratta di semplici cantieri, bensì di posare le fondamenta dell’università del futuro» ha aggiunto il rettore. Giusto per citarne qualcuno: Palazzo dell’Innovazione, il centro di formazione sulla chirurgia robotica, un nuovo punto di immigrazione e molto altro. L’ateneo diventa, dunque, cuore pulsante di un territorio da sempre in difficoltà grazie a un’offerta che guarda negli occhi l’intera regione e i suoi bisogni. «I nostri cento obiettivi non valgono nulla se non li collochiamo nel perché vogliamo realizzarli. Vogliamo rendere l’Università un luogo nel quale la comunità pensi al futuro prima ancora che il futuro la travolga» conclude Gianluigi Greco.

Un ringraziamento particolare è stato, poi, rivolto agli studenti, alle associazioni e a tutte le componenti dell’Ateneo per il contributo quotidiano, silenzioso ma prezioso. Nel corso dell’incontro, i prorettori Stefano Curcio per la Didattica, Fabio Bruno per la ricerca ed Elvira Brunelli per l’area delle persone hanno illustrato nel dettaglio le rispettive aree di interesse. La giornata si è conclusa con una tradizione appena inaugurata: la consegna di una pergamena personalizzata a tutti gli instancabili lavoratori dell’apparato Unical, come ringraziamento del loro contributo alla crescita dell’organismo universitario.