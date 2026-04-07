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Lunedì 30 marzo, nell’anfiteatro del quartiere Maisonettes, il Magnifico Rettore Gianluigi Grego ha incontrato la comunità studentesca in un’assemblea per discutere dei progetti futuri degli alloggi e del Campus.

Un momento di condivisione e dialogo, avvenuto nella giornata di lunedì, che ha visto il Magnifico Rettore Gianluigi Greco mettersi in relazione con tutta la comunità studentesca. Un’assemblea dedicata al rilancio del centro residenziale, soprattutto per quanto riguarda il quartiere delle Maisonettes. Prima dell’inizio dell’assemblea, dopo ben 10 anni che il ruolo è rimasto scoperto, il rettore ha annunciato il nuovo direttore del centro residenziale; il dott. Mesiano. «Ho voluto incontrare voi studenti per spiegare cosa si sta muovendo,» ha cominciato Greco. «Ci sono questioni da riprendere: in primo luogo la manutenzione di tutte le aree residenziali».

ASSEMBLEA, IL RETTORE SPIEGA LA SITUAZIONE DELLE MAISONETTES

Uno dei primi punti cardine affrontato è stato l’impegno in una gestione più accurata delle segnalazioni tramite la piattaforma Soscr utilizzata per segnalare problematiche e stati di domande. «I passaggi naturalmente ci sono, però non è normale che bisogni attendere settimane affinché una richiesta venga presa in carico. Specialmente per i disservizi negli alloggi, come mancanza di acqua calda o problemi di illuminazione,» ha specificato, sottolineando che la messa in moto per migliorare il servizio è già in atto, e che punta ad elaborare richieste urgenti entro massimo 24 ore dalla domanda.

A seguito delle richieste dei rappresentati del CDA e Senato, il rettore ha presentato una mappatura di tutti gli spazi del centro residenziale: aule, alloggi, centri… «In queste ultime settimane abbiamo censito tutti i 2300 alloggi pubblici di quest’ateneo, di cui circa 700 strutture abitative». Il responsabile nell’attuazione di questo piano è stato l’ingegnere Leonetti, che ha preso in considerazione: edilizia, pulizia, impiantistica e arredamento. La valutazione delle residenze non è stata ottimale, tuttavia il rettore ha dimostrato la volontà di prendere le misure necessarie per la risoluzione. Le residenze con un fattore critico maggiore sono state proprio le Maisonettes, dove quasi nessuno degli indicatori ha raggiunto la sufficienza. «La situazione delle Maisonettes è critica per tante ragioni. Adesso, però, sappiamo quali sono le questioni da affrontare».

I PROGETTI ATTUALI E FUTURI DEL CAMPUS

Sono stati stanziati circa 7 milioni di euro per risolvere le criticità, dove una buona fetta è stata dedicata solo al centro residenziale. Inoltre, il rettore ha espresso la volontà di far finire i lavori entro massimo un anno. «Il lato positivo, è che nessuna abitazione è considerata inagibile, nel senso tecnico della parola. Abbiamo la garanzia che ognuno di voi vive in un ambiente sicuro in cui si può vivere tranquillamente». Un altro punto su cui il rettore Greco si è soffermato riguarda il comfort universitario, proponendo una serie di servizi aggiuntivi all’interno del campus, come market o parafarmacie. La criticità su quest’ultimo punto riguarda i commercianti, magari non disposti a mettere in piedi un’attività dove, nei periodi di alta stagione, il campus è deserto.

«Stiamo lavorando anche sugli spazi. Siamo riusciti a individuare un luogo del silenzio più ampio per la comunità musulmana, in aggiunta sposteremo il Cruc all’interno del campus». Dopodiché il rettore ha lasciato il posto alle domande degli studenti, dove le principali perplessità riguardavano l’illuminazione nelle strade che collegano il campus agli alloggi e la questione randagismo. «Siamo in contatto con il comune per risolvere la problematica dell’illuminazione. Vogliamo evitare che possano accadere situazioni spiacevoli, soprattutto alle ragazze». Per quanto riguarda il randagismo, Greco ha ribadito che l’Asp è intervenuta in questi ultimi mesi, e che nuove azioni sono in programma per il futuro.

UN’ASSEMBLEA DEDICATA ALLE VOCI DELLA COMUNITA’ STUDENTESCA

Gli studenti si sono soffermati anche sul sovraffollamento delle abitazioni e sugli spazi ridotti nelle lavanderie, che costringono ai residenti degli alloggi a dover aspettare del tempo per poter fare un lavaggio. «Comprendiamo il disagio di stare cinque persone in un unico appartamento con un unico bagno. Siamo consapevoli che il problema riguarda il quartiere del Nervoso, però attualmente è l’unico modo per dare una sistemazione almeno agli aventi diritto. Non appena il quartiere Rocchi sarà ultimato, inizieranno le migliorie per il Nervoso». Per quanto riguarda le lavanderie, il rettore ha predisposto un aumento degli spazi.

Gli comunità studentesca in assemblea si è soffermata sulle aree sportive; nonostante siano predisposte all’uso da mesi, non si ha ancora la possibilità di usufruirne, in cui il rettore ha specificato: «Le zone sportive sono pronte, sì. Aspettiamo solo il collaudo ufficiale». In conclusione, il rettore ha specificato che ci sarà un’importante novità relativa all’assegnazione degli alloggi; attualmente le graduatorie vengono rese note a febbraio. «Capiamo il disagio durante il primo semestre. Tra chi viaggia e chi è costretto a pagare un affitto pur essendo idoneo. Abbiamo come obiettivo quello di pubblicare le graduatorie già da settembre». L’assemblea ha rappresentato un momento di confronto tra il rettore e gli studenti, mettendo in risalto criticità ma anche la volontà di intervenire. Resta ora fondamentale che alle parole seguano risultati concreti, affinché la fiducia possa stabilizzarsi nel tempo.