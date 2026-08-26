Addio a Mirella Castriota, figura simbolo della danza a Cosenza

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Addio a Mirella Castriota, punto di riferimento della danza a Cosenza e in Calabria. Aveva 92 anni

Se ne va così in punta di piedi, Mirella Castriota. Cosenza e la Calabria intera piangono la scomparsa di una figura simbolo e punto di riferimento per la danza, spentasi oggi 26 agosto 2026 all’età di 92 anni. I funerali si terranno domani, 27 agosto, alle 17, nella chiesa di Sant’Aniello a Cosenza.

La sua avventura da formatrice inizia nei primi anni Ottanta con la fondazione del Dance Studio, diventato rapidamente un punto di riferimento regionale per l’insegnamento della danza. I tanti sacrifici e la dedizione in sala prove, hanno portato gli allievi della scuola a calcare anche palchi nazionali e internazionali, fra teatri e trasmissioni televisive. Da quella struttura è nata poi la Compagnia di balletto Skanderberg, diretta dalla stessa Mirella Castriota. Negli anni Novanta, il Dance Studio ha attirato grandi nomi della danza per stage di altissimo livello che hanno contribuito alla già eccellente formazione dei ballerini.

Negli anni la scuola si è trasformata in Scuola d’Arte e fucina dello spettacolo, firmando produzioni ambiziose e di successo andate in scena sui palchi più importanti della Calabria.

Quello che oggi è il Performing Art Studio, continua a formare talenti sotto la supervisione della figlia, Patrizia Castriota e con gli insegnamenti di una vita, di colei che per tutti era la Signora Mirella.

Con il suo rigore, la sua disciplina e la profonda passione per la danza, Mirella Castriota non ha soltanto formato danzatori, ma ha rappresentato per generazioni una vera e propria palestra di vita.