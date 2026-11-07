James Talarico, il sindaco di Carpanzano lo invita in Calabria

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Il sindaco di Carpanzano, Valerio Vigliaturo, invita James Talarico, neo senatore democratico in Usa, nel paese dei suoi avi: «Un orgoglio per tutta la comunità»

CARPANZANO (COSENZA) – «Non vediamo l’ora di accogliere James Talarico qui da noi». Il sindaco di Carpanzano, Valerio Vigliaturo, rivolge al politico americano, senatore eletto per lo stato del Texas nel 2026, un invito a visitare il piccolo comune del Cosentino da cui partirono i suoi avi. Un’iniziativa che il primo cittadino ha già accompagnato con comunicazioni formali al suo entourage.

«Ho già inviato diverse pec per formulargli le mie congratulazioni e recapitargli l’invito formale a venire a Carpanzano», ha dichiarato Vigliaturo all’Adnkronos.

James Talarico, le ricerche negli archivi di Carpanzano

Per ricostruire le origini della famiglia, il sindaco ha avviato una ricerca negli uffici dello Stato civile. Secondo le informazioni raccolte, a partire dagli anni Venti del Novecento non sarebbero rimasti parenti di Talarico nel paese. Una circostanza che, riferisce il primo cittadino, riguarderebbe sia il ramo dei Talarico sia la linea materna.

L’assenza di familiari sul territorio non ha però fermato l’iniziativa di Vigliaturo, intenzionato a far conoscere a James Talarico i luoghi legati alla storia della sua famiglia.

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La partenza di Giuseppe Talarico per Chicago

Al centro della ricostruzione c’è Giuseppe “Joseph” Talarico, partito nell’agosto del 1911 alla volta di Chicago insieme alla moglie e alla madre, in cerca di migliori condizioni di vita.

Il legame con James passa attraverso Frank Talarico, nipote di Giuseppe: fu lui ad adottare James dopo la separazione della madre dal padre naturale e a trasmettergli il cognome. Una storia familiare nella quale, come sottolinea il sindaco, le radici italiane rappresentano soprattutto un’eredità educativa e culturale.

Il sindaco: «Un motivo di orgoglio per la comunità»

«Ho accolto la notizia della sua elezione con molto entusiasmo: è motivo di soddisfazione e orgoglio per l’intera comunità», ha dichiarato Vigliaturo

Il primo cittadino richiama soprattutto il rapporto con le origini: «Da quello che ho appreso, James Talarico è molto legato alle tradizioni e alle sue radici italiane, un legame non di sangue ma di educazione».

L’invito punta così a riannodare una storia cominciata oltre un secolo fa, quando una famiglia lasciò uno dei piccoli centri della Calabria per raggiungere gli Stati Uniti. Per Carpanzano, l’eventuale visita sarebbe l’occasione per ritrovare quel legame e condividere la memoria dell’emigrazione con la comunità.James Talarico, il sindaco di Carpanzano lo invita in Calabria