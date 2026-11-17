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Sala gremita per il nuovo appuntamento di “Discute la città”, tenutosi nella sala consiliare del Comune di Cosenza. La consigliera comunale Bianca Rende: «La sicurezza delle donne deve diventare una priorità della politica nazionale».

COSENZA – La sicurezza delle donne non può essere ridotta a una questione di ordine pubblico, né può essere affidata esclusivamente all’inasprimento delle pene o all’aumento dei controlli. È una questione che riguarda il modo in cui una città viene progettata, amministrata e vissuta: la qualità degli spazi pubblici, l’illuminazione delle strade, l’efficienza dei trasporti, la presenza dei servizi, le possibilità di autonomia economica e abitativa. In altre parole, riguarda il diritto di ogni donna di muoversi liberamente, senza dover modificare le proprie abitudini per timore di subire molestie o aggressioni.

È stato questo il filo conduttore di “Città senza paura. Sicurezza e benessere delle donne nello spazio urbano”, l’incontro promosso dalla consigliera comunale Bianca Rende nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Discute la città”, che si è svolto lunedì 16 novembre nella Sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. Una partecipazione numerosa ha accompagnato un confronto che ha messo insieme istituzioni, università, ricerca, associazionismo e testimonianze, con l’obiettivo di portare la sicurezza femminile al centro della discussione sul futuro di Cosenza.

Cosenza, Bianca Rende: «La sicurezza delle donne deve diventare una priorità della politica nazionale»

«Chiediamo una città capace di riconoscere e rispondere ai bisogni delle persone. Siamo convinti che una città a misura di donna, di bambino e di anziano sia una città più vivibile per tutti. Una città che si misura con i bisogni delle persone, e delle donne in particolare, è una città più inclusiva e democratica. La sicurezza, però, non può essere costruita attraverso un baratto con le libertà: deve garantire a tutte e a tutti la possibilità di vivere e attraversare liberamente gli spazi urbani, senza paura», ha affermato Bianca Rende. La consigliera ha richiamato alcune delle aree cittadine in cui il degrado e la percezione di insicurezza rendono più difficile muoversi liberamente: la zona dell’autostazione, Vagliolise, alcuni punti del centro storico e gli spazi che, pur essendo frequentati durante il giorno, si svuotano nelle ore serali e notturne.

“Città senza paura”, l’incontro promosso dalla consigliera comunale di Cosenza Bianca Rende

Bianca Rende ha richiamato anche il ruolo dei Patti per la sicurezza, che non dovrebbero limitarsi al coinvolgimento delle forze di polizia, ma diventare strumenti di collaborazione tra istituzioni, servizi e realtà territoriali. Una rete nella quale trovino spazio anche i centri antiviolenza, le associazioni e i soggetti che ogni giorno intercettano i bisogni delle donne. La pianificazione urbana di genere è stata indicata come una delle principali direttrici di intervento. «Lo spazio urbano non è neutro. Spesso, è disegnato sul modello maschile e non tiene conto della specificità dei bisogni delle donne».

L’indagine Unical sulla percezione della sicurezza delle studentesse nell’utilizzo del trasporto pubblico

La professoressa Gabriella Mazzulla, docente ordinaria di Trasporti all’Università della Calabria, ha presentato i risultati di un’indagine sulla percezione della sicurezza delle studentesse nell’utilizzo del trasporto pubblico. Una prospettiva complementare, ma altrettanto incisiva, è arrivata da Jessica Cosenza, attivista del Centro antiviolenza Roberta Lanzino. Antonella Veltri, già presidente della rete nazionale D.i.Re., ha posto l’accento sulla necessità di affiancare alla protezione fisica condizioni materiali che consentano alle donne di ricostruire la propria vita.

La ricerca del CNR

Il contributo della ricerca scientifica è stato approfondito da Ida Giulia Presta, ricercatrice del CNR-Centro Interdipartimentale Scienza delle Città, che ha illustrato il paradigma dell’Urban Intelligence: un approccio che integra dati, modelli, simulazioni e partecipazione per supportare le decisioni delle amministrazioni pubbliche. Un momento particolarmente significativo ha dato voce anche a un’esperienza spesso lasciata ai margini del dibattito. Grazie alla presenza di un’interprete LIS, è intervenuta una donna sorda, portando in sala una testimonianza diretta sulle difficoltà che le donne con disabilità affrontano nella vita quotidiana.

L’intervento della senatrice Valeria Valente

A concludere il confronto è stata Valeria Valente, senatrice della Repubblica, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere: «Credo che questo appuntamento sia particolarmente importante proprio perché ci offre l’opportunità di ragionare insieme su una nuova idea di sicurezza e di città, assumendo il punto di vista delle donne. Ho portato il mio contributo da senatrice che ha visto in questi anni un governo e un centrodestra portare avanti provvedimenti che puntano esclusivamente su pene e repressioni, che negli anni hanno mostrato il loro totale fallimento. Noi crediamo che la sicurezza si possa costruire abitando i luoghi delle nostre città, rendendoli più vivibili. Non si fanno politiche di sicurezza limitando la libertà delle persone, ma semmai aumentando la loro possibilità di vivere secondo le loro scelte».

La significativa partecipazione all’incontro e la qualità degli interventi emersi hanno confermato l’importanza di proseguire e consolidare questo spazio di confronto e dialogo.