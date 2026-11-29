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Incendio in un negozio Wind Tre su Corso Mazzini: le fiamme, divampate all’interno dell’attività commerciale, sono state domate prima che potessero raggiungere le abitazioni e gli edifici circostanti. A lanciare l’allarme una pattuglia della Polizia Provinciale. Si ipotizza un corto circuito.

COSENZA – Momenti di apprensione questa mattina (28 novembre) su Corso Mazzini. Un incendio è divampato all’interno del negozio di telefonia Wind Tre, nel cuore dell’area urbana. A individuare il focolaio è stata una pattuglia della Polizia Provinciale, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno individuato il focolaio all’interno dell’esercizio commerciale e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, scongiurando così il rischio che le fiamme potessero estendersi agli altri locali dello stabile e alle abitazioni e strutture adiacenti.

I pompieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area. Un intervento tempestivo e determinante, che ha evitato che il rogo assumesse proporzioni ben più preoccupanti, con possibili ripercussioni anche sugli edifici circostanti. Le operazioni sono state dirette dal Capitano Librandi e coordinate dal Comandante, Maggiore Antonio Paradiso. Secondo le prime ipotesi, all’origine dell’incendio potrebbe esserci stato un corto circuito. Le cause esatte del rogo restano tuttavia al vaglio dei Vigili del Fuoco, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.