Cosenza, restituito un dipinto dell’Ottocento

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Restituito alla Provincia di Cosenza dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale il dipinto ottocentesco “Un medico in erba” di Giuseppe De Nigris

COSENZA – Un piccolo tesoro rientra a Cosenza, ornando la città con il suo fascino: è il caso del ritorno del dipinto ottocentesco “Un medico in erba” di Giuseppe De Nigris, restituito il 16 novembre al vicepresidente della Provincia, Federico Belvedere, dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale. Il ritrovamento dell’opera del 1875 avvenne presso il Must di Lecce durante una mostra dedicata a diversi artisti dell’Ottocento.

Quarantotto il numero che lo identificavano in un’asta di quadri invenduti, alla quale diversi enti e nobili signori partecipavano a caccia di opere pregiate. Grazie all’attento lavoro di monitoraggio e di ricostruzione dei documenti storici custoditi nel cuore dell’ente provinciale da parte del Comando dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale l’opera è potuta rientrare a casa.

Il patrimonio culturale della provincia e della regione va arricchendosi non solo dal punto di vista economico (80.000 euro è, infatti, il valore assicurativo dell’opera), ma soprattutto dal punto di vista artistico. Un bene così importante costituisce, infatti, un passo in avanti per lo sviluppo culturale di un territorio ricco di risorse che necessitano di essere riconosciute e valorizzate.

LA SODDISFAZIONE DI FARAGALLI

«Non recuperiamo soltanto un’opera d’arte, ma un pezzo della nostra storia da tutelare e trasmettere alle future generazioni» ha commentato in proposito il presidente della Provincia, Biagio Faragalli. A sottoscrivere il verbale della consegna nella Presidenza del Palazzo della Provincia sono stati il comandante del NTPC Giacomo Geloso, il luogotenente Francesco Leone e il vicepresidente della Provincia Federico Belvedere. «Una grande soddisfazione: documenti custoditi nei nostri archivi hanno permesso di ricostruire una vicenda ultracentenaria e restituire alla comunità un bene prezioso» ha dichiarato Belvedere.

IL FUTURO DELL’OPERA

Sul futuro dell’opera diverse ipotesi, i progetti che potrebbero ruotarvi intorno sono molteplici e ancora da valutare, ma il dipinto sarà protagonista della vita artistica della regione. Tra le ipotesi informali avanzate si parla di esposizioni e collaborazione con gli enti scolastici e universitari.

«È chiaro che un bene del genere non debba andare disperso, sarà fondamentale la sua promozione e valorizzazione» ha concluso Belvedere in merito. Così la provincia di Cosenza si riscopre non solo mecenate, come già lo era in passato quando finanziava i giovanti artisti del Mezzogiorno, ma vero e proprio motore culturale.

«La restituzione di questo importante bene culturale al patrimonio è il frutto di un’azione complessa, condotta in stretta sinergia con gli organi periferici del MiC, dei funzionari della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria e della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria», spiegano gli inquirenti.