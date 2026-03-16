Sparatoria a Corigliano Rossano: fermato il presunto responsabile

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Fermato un uomo di 41anni, rintracciato nella propria abitazione: sarebbe il presunto autore della sparatoria a Corigliano Rossano in cui è rimasto gravemente ferito un 68enne

Fermato dai carabinieri un uomo nell’ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta ieri (15 marzo 2026) a Corigliano-Rossano, nell’area urbana di Rossano, dove un 68enne è rimasto gravemente ferito davanti a un ristorante. Si tratta di Giovanni Scorza, 41 anni, rintracciato nella propria abitazione dopo alcune ore di ricerche e sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, intervenuti immediatamente dopo il ferimento, l’uomo si sarebbe presentato nei pressi del locale, nel quartiere Donnanna, invitando la vittima, Salvatore Morfò, 68 anni, ad uscire per un chiarimento. Poco dopo, l’esplosione di diversi colpi di pistola che hanno raggiunto il 68enne all’addome.

Il ferito, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi.

Nel corso della perquisizione nell’abitazione del 41enne, i carabinieri hanno trovato una pistola, ritenuta presumibilmente quella utilizzata per la sparatoria, risultata clandestina, oltre a diverse munizioni. Gli accertamenti balistici serviranno ora a stabilire se l’arma e i proiettili rinvenuti siano effettivamente quelli utilizzati nell’agguato.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, all’origine del gesto potrebbero esserci contrasti di natura personale tra i due uomini, ma gli inquirenti non escludono altre piste. Le indagini proseguono e i carabinieri stanno ascoltando testimoni e persone informate sui fatti per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e il contesto in cui è maturato.