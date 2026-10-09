Assalto al bancomat, arrestato uno dei responsabili dei colpi in Calabria

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Un uomo di Cerignola è stato arrestato perché responsabile dell’assalto a vari bancomat e di alcuni colpi avvenuti in Calabria

COSENZA – Un uomo originario di Cerignola, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato arrestato con l’accusa di aver partecipato all’assalto di bancomat alcuni dei quali avvenuti anche in Calabria. In particolare all’uomo vengono contestati alcuni colpi avvenuti tra ottobre 2025 e gennaio 2026 avvenuti nel Sud Italia. Tra questi ci sono alcuni assalti avvenuti in Calabria e in particolare quello di Cassano, Santa Maria del Cedro e Camigliatello.

La banda di cui faceva parte anche l’uomo di Cerignola ha disseminato il terrore per le province del Sud Italia, tra cui quelle calabresi. Ha fatto saltare bancomat nel cuore della notte, spesso in pieno centro abitato, facendo svegliare di soprassalto gente impaurita da boati improvvisi. Si stima che abbiamo portato via quasi un milione di euro.

L’UOMO COINVOLTO IN TRE ASSALTI IN CALABRIA

All’uomo di Cerignola viene contestata tra gli altri la partecipazione a tre colpi avvenuti in Calabria. Il 23 dicembre 2025 ha partecipato al colpo al postamat di Cassano a Lauropoli con un bottino di circa 130.000 euro. Il 24 dicembre sempre del 2025 a Santa Maria del Cedro ha partecipato all’assalto allo sportello della Banca di Credito Cooperativo, con la sottrazione di 3.130 euro. E infine il 15 gennaio del 2026 a Camigliatello Silano all’esplosione dell’Atm del Monte dei Paschi di Siena con un furto di 68.620 euro.

L’attività investigativa nei confronti dell’uomo pugliese ha preso il via il 29 marzo 2026, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi delle Stazioni di Pescorocchiano, Borgorose e Fiamignano, sono intervenuti a seguito della detonazione dell’ATM dell’ufficio postale di Varco Sabino.

I COLPI EFFETTUATI CON IL METODO DELLA MARMOTTA

la banda di cui faceva parte l’uomo pugliese, ha colpito il territorio calabrese per un mese tra il 2025 e il 2026. Mentre negli ultimi tempi altri assalti al bancomat sono avvenuti questa estate.

La tecnica è sempre quella della “marmotta”, una delle più utilizzate nei colpi notturni agli sportelli automatici. Il nome deriva dalla forma dell’ordigno artigianale impiegato per far esplodere il bancomat, che ricorda una piccola scatoletta in metallo, simile, per dimensioni, a un animale che si infila in una tana. Il dispositivo, solitamente riempito di polvere pirica o di gas altamente esplosivo, viene inserito all’interno della bocchetta per l’erogazione del denaro oppure in una fessura e viene poi fatto esplodere a distanza o con una miccia.

I malviventi così riescono ad accedere al denaro contenuto nei cassetti, in genere evitando anche l’attivazione dei sistemi di protezione con inchiostro indelebile.