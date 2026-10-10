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Blitz della Polizia penitenziaria nel carcere di Cosenza, sequestrati droga e cellulari. Le dichiarazioni del Sappe

COSENZA – Brillante operazione della polizia penitenziaria nel carcere di Cosenza, in Calabria. Durante una perquisizione straordinaria sono stati rinvenuti diversi telefonini, nonché stupefacenti e vari strumenti e oggetti di cui non è consentita l’introduzione in carcere. Nel blitz sono stati impiegati circa novanta poliziotti penitenziari provenienti dagli altri Istituti della regione, con l’ausilio dei cinofili.

È quanto fanno sapere i segretari del Sappe di Cosenza, Lorenzo Barbieri, Calabrese Gennaro e Franco Mazzuca. “Ai colleghi impiegati in questa importante operazione – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – vanno i nostri complimenti per la brillante attività svolta”.

“Auspichiamo che si proceda a rendere più sicure le carceri in Calabria e in tutta Italia, schermando gli istituti, come già fatto a Napoli Secondigliano e dotando tutte le strutture di unità cinofili”, concludono.