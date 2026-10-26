Agguato a Cassano, così il boss ha cercato di sfuggire a oltre 30 colpi di kalashnikov

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Agguato a Cassano, il boss Damiano Pepe, riesce a salvarsi, mentre i killer sparano oltre 30 colpi di kalashnikov, sfondando il cancello di casa con l’auto. L’uomo è vigile in ospedale già sentito dagli inquirenti. Atti alla Dda

CASSANO – I kalashnikov, con ogni probabilità, sono tornati a intonare il loro canto di morte nella Sibaritide. Potrebbero essere tra le armi “lunghe” usate nella tarda serata di venerdì scorso nel portare al termine l’agguato mafioso che insanguinato la popolosa contrada cassanese “Lattughelle”. Una gragnuola di proiettili, si parla di oltre trenta colpi sparati da armi lunghe, tra cui si ipotizza anche i micidiali fucili d’assalto di fabbricazione russa, ha trafitto una Fiat Panda insanguinando, ancora una volta, l’asfalto della Sibaritide. Sotto questa grandinata devastante di piombo ha perso la vita Silvana Sibarelli, 64 anni, morta sul colpo.

AGGUATO A CASSANO, I KALASHIKOV TORNANO A FARSI SENTIRE

Il vero obiettivo del commando omicida non era la donna, bensì il compagno che le sedeva accanto, Damiano Pepe, anch’egli sessantaquattrenne, noto negli ambienti della criminalità organizzata locale con il soprannome di “Tripolino.” Damiano Pepe, rimasto gravemente ferito, è considerato dagli inquirenti una figura di primo piano della ‘ndrangheta della Sibaritide. ​Damiano Pepe è tuttora ricoverato, e sembra anche piantonato per ragioni di sicurezza, nel reparto di chirurgia d’emergenza dell’Annunziata di Cosenza. Benché colpito da diversi colpi in più parti del corpo (torace, clavicola e caviglia) è vigile e sembra che abbia anche ricevuto la visita dei suoi familiari; nei prossimi giorni dovrebbe essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.

DAMIANO PEPE, VIGILE IN OSPEDALE

Il sessantaquattrenne sarebbe già stato sentito dagli investigatori. Se abbia risposto o cosa possa avere detto è coperto da uno stretto riserbo. Gli investigatori dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Cassano, coordinati dalla Procura del Tribunale di Castrovillari, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, intanto, hanno cominciato a visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in tutta la zona alla ricerca di un indizio, anche minimo, che possa indirizzare le indagini verso una pista ben definita per risalire all’identità degli assassini.

AGGUATO A CASSANO, PEPE OBIETTIVO DEI SICARI

Che l’obiettivo dei sicari fosse Pepe, gli investigatori non hanno dubbi. Viste le modalità dell’agguato e la caratura di Pepe, già da oggi le indagini e il fascicolo riguardante l’agguato di venerdì potrebbero essere trasmessi alla Dda di Catanzaro. Venerdì sera Silvana Sibarelli e il suo compagno stavano ritornando presso la loro abitazione dopo aver trascorso la serata presso un congiunto della donna. Giunti a pochi metri dall’abitazione la Panda si è arrestata per pochi secondi, il tempo necessario a consentire l’apertura del cancello automatico. In quel brevissimo lasso di tempo dal lato destro della carreggiata è arrivata una pioggia fittissima di piombo. Un commando spietato, composto da almeno due sicari rimasti appostati nell’oscurità, ha scatenato un’impressionante pioggia di fuoco.

UN AGGUATO FEROCE CHE HA UCCISO SILVANA SIBARELLI

La raffica di proiettili ha mandato in frantumi il finestrino dal lato passeggero e massacrato la fiancata della Panda. Silvana Sibarelli, posizionata dal lato maggiormente esposto al fuoco dei killer, è stata raggiunta da molteplici colpi in punti vitali, in particolare al torace e alla testa, che non le hanno lasciato scampo. Con ogni probabilità, il corpo della sessantaquattrenne ha fatto quasi involontariamente da scudo umano al compagno, attutendo l’impatto dei proiettili. Damiano Pepe, nonostante sia stato centrato alle spalle, alla clavicola e a una caviglia, ha trovato la freddezza e la forza di reazione per innestare la marcia e premere a fondo sull’acceleratore.

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LA MANOVRA DISPERATA PER SFONDARE IL CANCELLO

Con una manovra disperata, la Panda ha sfondato il secondo cancello dell’abitazione, permettendo all’uomo di sottrarsi alla furia del commando prima che i sicari potessero ultimare la missione.

L’allarme è scattato immediatamente. In contrada Lattughelle sono celermente giunti i sanitari della Postazione d’Emergenza Territoriale del 118 di Corigliano-Rossano, i quali però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso immediato della donna. La salma di Silvana Sibarelli è stata successivamente trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Rossano.

PEPE RICOVERATO A COSENZA

Damiano Pepe ha raggiunto il Pronto soccorso di Rossano su un mezzo autonomo prima di essere trasferito d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove tuttora è ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza, strettamente piantonato dalle forze dell’ordine per motivi di sicurezza. L’agguato di venerdì e la morte di Silvana Sibarelli rischiano di far terminare un periodo di apparente e precario equilibrio, riaprendo nella Sibaritide una ferita mai del tutto rimarginata. Tra la popolazione torna forte e drammatica la paura di una nuova guerra di mafia per il controllo del territorio.