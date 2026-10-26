Cosenza, blitz slot telematiche, 15 misure cautelari per corruzione e truffa

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Carabinieri e Agenzia delle Dogane eseguono 15 misure cautelari a Cosenza nell’inchiesta sulla gestione delle slot telematiche. Le ipotesi: associazione a delinquere, corruzione e truffa.

Quindici persone sono state raggiunte questa mattina, lunedì 26 ottobre, da misure cautelari personali nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione degli apparecchi di gioco telematici con vincite in denaro. L’operazione eseguita dai Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica cosentina.

SLOT TELEMATICHE, 15 MISURE CAUTELARI A COSENZA

Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura. Secondo le prime informazioni, non sono stati resi noti né la tipologia delle misure applicate né i ruoli attribuiti alle persone coinvolte.

IPOTESI DI REATO

Gli indagati rispondono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio e l’amministrazione della giustizia.

Tra le accuse figurano inoltre: Corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Truffa aggravata ai danni dello Stato. Favoreggiamento.

LE INDAGINI

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza in sinergia con i funzionari della Direzione centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma. L’inchiesta riguarda il settore della gestione degli apparecchi di gioco telematici con vincite in denaro, comunemente definiti slot telematiche.

GIOCO D’AZZARDO, SLOT TELEMATICHE E TRUFFEF, LE FORZE IN CAMPO

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura cosentina verso le presunte irregolarità nel comparto del gioco autorizzato, un settore sottoposto a controlli periodici anche sul territorio provinciale. Nei controlli condotti a febbraio, i Carabinieri avevano già esaminato 83 esercizi con vincite in denaro, segnalando due persone all’autorità giudiziaria e contestando sanzioni amministrative per un massimo complessivo di 46.800 euro.