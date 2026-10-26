Truffa Slot telematiche a Cosenza, coinvolto referente dell’Agenzia dei Monopoli

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Coinvolto anche un funzionario dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli nell’inchiesta sulla truffa delle slot telematiche truccate a Cosenza, Capomolla: «Meccanismo altamente organizzato e meticoloso»

COSENZA – Ci sarebbe un patto corruttivo tra un imprenditore del settore della distribuzione delle slot machine e un funzionario referente della sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cosenza alla base dell’inchiesta della procura che ha portato a 15 provvedimenti cautelari.

Questo è quanto sarebbe emerso, secondo la ricostruzione degli inquirenti, dall’inchiesta condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le misure cautelari personali eseguite spiccano cui due arresti domiciliari e sette divieti di esercizio dell’attività di gioco per la durata di un anno.

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Il dipendente dell’Agenzia, secondo l’accusa, a fronte di periodiche dazioni di denaro, avrebbe rivelato in anticipo all’imprenditore date, orari e obiettivi delle ispezioni. Permettendo così di occultare le schede illegali e ripristinare il funzionamento lecito degli apparecchi prima dell’arrivo dei verificatori. L’inchiesta trae spunto dalle analisi condotte dall’Ufficio controlli giochi della Direzione centrale Adm di Roma sui flussi telematici, che avevano evidenziato anomalie nei volumi di raccolta di numerosi apparecchi.

Gli approfondimenti e il successivo sequestro di 145 slot manomesse e di circa 80 mila euro in contanti hanno consentito di far luce su un articolato sistema fraudolento. E, inoltre, di eseguire, già nel novembre 2025, un sequestro preventivo per oltre 12 milioni di euro. Le accuse erano di peculato legato al mancato versamento del Prelievo unico erariale.

«Si tratta – ha detto il procuratore di Cosenza Vincenzo Capomolla – di un meccanismo altamente organizzato e meticoloso. Presupponeva l’esistenza di una rete di relazioni e il coinvolgimento di più soggetti che intervenivano anche fisicamente sugli apparecchi collocati presso i diversi esercizi commerciali».

il colonnello Andrea Mommo, comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, ha inoltre precisato alcuni aspetti legati al funzionario coinvolto. «Dalle chat – ha affermato – sicuramente è emerso come il soggetto vivesse di provvigioni consistenti. Oltre a una base fissa, c’era anche una percentuale calcolata in base agli introiti dell’organizzazione».

Le indagini dei militari hanno ricostruito le presunte modalità di elusione del Prelievo unico erariale messe in atto dagli indagati. In sostanza all’interno delle slot, accanto alla scheda regolare collegata alla rete telematica di Stato, c’era affiancata una seconda scheda clone del tutto sconosciuta all’Erario. Con telecomandi wireless a distanza, cablaggi modificati, timer o interruttori, il flusso delle giocate veniva deviato sulla scheda illegale per incassare le somme a nero. Per evitare che l’assenza di comunicazione con la rete centrale generasse il blocco automatico dell’apparecchio, l’organizzazione impiegava cloni delle smart card ufficiali. Inoltre il gruppo avrebbe disattivato i sensori fisici antimanomissione (tamper) bloccandoli con colla o fascette.