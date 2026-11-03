Omicidio Bruni, i fratelli Abbruzzese condannati a 30 anni

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Assoluzioni ribaltate in Appello, i fratelli Abbruzzese condannati a 30 anni di carcere per l’omicidio di Luca Bruni

COSENZA – Omicidio Bruni arriva la condanna a 30 anni per i fratelli Abbruzzese. Questa la decisione della corte di Appello di Catanzaro.

Ribaltata la sentenza di primo grado che aveva assolto Luigi e Marco Abbruzzese. La sostituta procuratrice generale Raffaella Sforza aveva chiesto l’ergastolo e isolamento diurno per sei mesi per entrambi gli imputati, indicati dall’accusa come esponenti del clan degli “zingari” di Cosenza. Secondo l’accusa i fratelli avevano partecipato entrambi, non solo all’occultamento del cadavere di Luca Bruni, ma anche fattivamente all’omicidio.

OMICIDIO BRUNI, LA PROCURATRICE AVEVA CHIESTA L’ERGASTOLO

Nel corso della requisitoria, la pg aveva valorizzato il contributo fornito dai singoli collaboratori di giustizia, grazie alle cui dichiarazioni è stato possibile far luce sull’annosa vicenda; ha, inoltre, evidenziato come, avendo partecipato a due precedenti tentati omicidi ai danni di Bruni, i due imputati non potessero non essere al corrente del piano ordito nei confronti dell’ultimo boss dei “Bella Bella”.

LUCA BRUNI UCCISO IN UN AGGUATO NEL GENNAIO 2012. IL CARPO RITROVATO NEL 2014

Luca Bruni ucciso in un agguato a colpi d’arma da fuoco dopo essere stato attirato in una trappola e il suo corpo fatto sparire. Il delitto risale al 3 gennaio 2012. Il ritrovamento del corpo avvenne tempo dopo, nel 2014, nelle campagne della città di Castrolibero, in località Orto Matera. Ritrovato grazie alle confessioni e alle indicazioni del pentito Adolfo Foggetti.

A sparare fu uno dei migliori amici della vittima, Daniele Lamanna, oggi collaboratore di giustizia.

Secondo quanto ricostruito dalla Dda, Luca Bruni – che all’epoca da poco scarcerato – aveva assunto un ruolo verticistico all’interno del proprio gruppo criminale a seguito della morte di suo fratello Michele, che stava tentando di organizzarsi per ampliare il raggio d’azione degli interessi illeciti della propria cosca.

La decisione di espandersi, però, era evidentemente in contrasto con gli accordi già stabiliti dal “patto” tra la cosca degli “italiani”, capeggiata da Ettore Lanzino, con quella degli “zingari”, con a capo Franco Bruzzese, oggi pentito.