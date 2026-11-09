Cosenza, badanti sfruttate e segregate, sette misure cautelari

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Operazione a Cosenza e in Romania, badanti sfruttate e segregate tra Rende e Rose. Sequestrati immobili, auto e denaro

COSENZA – Reclutavano donne in Romania per poi farle arrivare in Italia e impiegarle come badanti, tenendole segregate nelle abitazioni in cui lavoravano e imponendo turni fino a 24 ore su 24, con stipendi decurtati. Per questo sette persone sono state arrestate. È accaduto nel Cosentino, dove i carabinieri del Nucleo tutela lavoro hanno eseguito misure cautelari personali e sequestri.

OPERAZIONE DEI MILITARI DEL REPARTO TUTELA DEL LAVORO SU RICHIESTA DELLA DDA

La mattina 9 novembre 2026, nel comune di Rose e Rende e contestualmente in Romania, i militari del reparto operativo del comando per la tutela del lavoro, con l’ausilio di personale del gruppo tutela lavoro di Napoli, del comando provinciale di Cosenza e con il concorso operativo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), che ha attivato le rete operativa Enfast-European network of fugitive active search teams, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip di Catanzaro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

LE MISURE CAUTELARI

Applicate le misure della custodia cautelare in carcere nei confronti di una coppia di coniugi (un italiano e una cittadina moldava), promotori e gestori di fatto di una fittizia agenzia di collocamento. arresti domiciliari nei confronti di una cittadina moldava, nuora dei coniugi e collaboratrice nell’accoglienza e gestione logistica delle vittime. Custodia cautelare in carcere nei confronti di altri quattro cittadini stranieri, titolari e autisti di una ditta rumena di trasporti internazionali, localizzati all’estero e raggiunti tramite le autorità di polizia internazionali. I reati sono: associazione per delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato, favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina e autoriciclaggio.

DALL’ESTERO INTRODOTTE ILLEGAMENTE IN ITALIA 170 DONNE DI ORIGINE MOLDAVA

Secondo le indagini, coordinate dalla Dda di Catanzaro, i sette, attraverso una consolidata associazione a delinquere, avrebbero reclutato all’estero e introdotto illegalmente sul territorio nazionale oltre 170 donne prevalentemente di origine moldava, destinandole all’impiego come badanti e, in qualche caso, nel settore della ristorazione in provincia di Cosenza, tutte in condizioni di grave sfruttamento.

LE BADANTI RECLUTATE TRAMITE CANALI SOCIAL E PASSAPAROLA CON LA PROMESSA DI UN LAVORO STABILE

Approfittando della loro vulnerabilità determinata dall’assoluta indigenza economica nel Paese d’origine e dallo status di clandestinità in Italia, le lavoratrici reclutate tramite canali social e passaparola, con la falsa promessa di un lavoro stabile, venendo introdotte illegalmente in Italia mediante l’utilizzo fraudolento dei visti turistici (validi per soli 90 giorni e non per motivi lavorativi). Le future badanti trasportate a bordo di autobus e minivan di una ditta rumena lungo la tratta internazionale Moldavia-Romania-Italia (con hub di smistamento in Puglia e poi condotte a Rose), eludendo sistematicamente i controlli di frontiera relativi al superamento dei termini di soggiorno; ammassate temporaneamente in un appartamento a Rose (CS), schermato da un fittizio B&B per eludere i controlli, in attesa del loro collocamento presso i datori di lavoro.

STIPENDI DI 700 EURO E CONVIVENZA FORZATA 24 ORE SU 24 SENZA GIORNATE DI RIPOSO

Le donne sottoposte a convivenza forzata e turni continui fino a 24 ore su 24, in totale assenza di contratto e di coperture previdenziali o assistenziali.

Gli stipendi oscillavano tra 700 e 800 euro mensili, raramente raggiungevano i 1.000 euro nei casi più complessi. Gli alloggi erano degradanti e privi di privacy: spesso le donne erano costrette a dormire nella stessa stanza delle persone assistite o su divani. Inoltre, su di loro gravava un debito imposto dagli organizzatori, che trattenevano dal primo stipendio 300 euro come “provvigione” per il procacciamento del lavoro, 150 euro per il viaggio e 20 euro per la Sim.

Alle famiglie degli anziani inoltre richiesti ulteriori 100 euro come costo di agenzia per l’intermediazione. In caso di proteste, le lavoratrici intimidite con minacce di licenziamento, rimpatrio forzoso o denuncia alle autorità. I profitti così ottenuti sarebbero stati autoriciclati tramite bonifici fittizi effettuati da parenti e complici all’estero e successivamente reimpiegati nell’acquisto di un immobile a Rende.

IL GIP HA DISPOSTO IL SEQUESTRO DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE A RENDE, DI AUTOBUS, MINIVAN E DENARO



Oltre all’ordinanza applicativa delle misure cautelari personali, il Gip ha disposto il sequestro preventivo di un compendio immobiliare sito a Rende, acquistato con i proventi autoriciclati, di 5 automezzi, tra autobus gran turismo e minivan, stabilmente utilizzati per il trasferimento transfrontaliero e lo smistamento della manodopera clandestina e della somma complessiva di 75.600 euro, costituenti il profitto dei reati contestati.