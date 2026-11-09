Cosenza, polizia arresta l’autore di varie rapine

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La polizia di Cosenza ha arrestato l’autore di varie rapine avvenute in città tra gennaio e febbraio 2026

COSENZA – Individuato l’autore della scia di rapine che tra gennaio e febbraio scorsi aveva colpito i commercianti di Cosenza. Gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza hanno arrestato un uomo, ritenuto l’autore di vari colpi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale su richiesta della Procura.

L’inchiesta che ha portato all’arresto è partita dal 14 marzo scorso, quando l’uomo era stato bloccato in flagranza di reato subito dopo aver messo a segno una rapina aggravata all’interno di un negozio di prodotti per l’igiene. Proprio grazie a quell’intervento, i poliziotti hanno potuto perquisire l’abitazione del sospettato.

LA PERQUISIZIONE A CASA E IL RITROVAMENTO DEGLI INDUMENTI UTILIZZATI NELLE RAPINE

In casa sono spuntati diversi abiti che corrispondevano esattamente a quelli immortalati dalle telecamere di sicurezza durante le rapine precedenti. Incrociando quei vestiti con le immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul territorio, gli investigatori hanno chiuso il cerchio, ricostruendo l’intera sequenza dei colpi messi a segno a inizio anno ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

Per l’indagato si sono così aperte le porte del carcere, arrestando una serie di azioni criminali che avevano preso di mira i negozi cittadini. Ora si attendono le decisioni dell’autorità giudiziaria ma le indagini preliminari hanno comunque individuato il colpevole delle rapi