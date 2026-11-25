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Alla parafarmacia di via Alimena a Cosenza, malviventi fanno bottino in pieno giorno forzando la serratura della porta di ingresso

COSENZA – Colpo, in pieno giorno, alla parafarmacia di via Alimena. Approfittando della chiusura dell’attività durante la pausa pranzo e della scarsa affluenza di persone in strada a quell’ora, i malviventi, dopo aver sollevato la saracinesca, hanno forzato la serratura della porta d’ingresso e asportato il bottino, ancora da quantificare, svuotando completamente il contenuto della cassa.

A fare la scoperta dell’avvenuta rapina, la titolare, una volta rientrata a lavoro, riscontrando l’ammanco. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, è intervenuta una Volante della Questura. La proprietaria ha quindi sporto denuncia alla Polizia che ha fatto partire le indagini, affidate alla polizia giudiziaria con il coordinamento della Procura. La rapina sarebbe avvenuta nella giornata di martedì scorso, 24 novembre, durante l’intervallo, in un orario compreso tra le 13 e le 16.

Le indagini dovranno, quindi, avvalersi dei frame delle telecamere di videosorveglianza della zona relativi a quegli orari per riuscire a risalire all’identità dei rapinatori e accertare la dinamica dell’accaduto.

Quel che è certo, è che i responsabili hanno agito di soppiatto, senza dare nell’occhio né destare particolare attenzione. Gli investigatori cercheranno anche di acquisire eventuali testimonianze e raccogliere più elementi possibili per rintracciare gli autori dell’ennesimo colpo a un’attività commerciale presa di mira nel pieno centro cittadino.