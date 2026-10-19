Tragedia a Roggiano Gravina, cade dal trattore dodicenne morta

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Una dodicenne è morta dopo la caduta dal trattore in contrada Santa Lucia a Roggiano Gravina. Alla guida del mezzo c’era il papà

ROGGIANO GRAVINA – Una bambina di appena 12 anni (prossima al compleanno) ha perso la vita dopo essere scivolata da un trattore sul quale si trovava insieme al padre. La tragedia si è consumata verso le 17 di oggi a Roggiano Gravina, in contrada Santa Lucia. La piccola sarebbe finita sotto il mezzo agricolo, rimanendo schiacciata. Ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Secondo le prime informazioni, la bambina si trovava sul trattore insieme al genitore quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, scivolando dal mezzo.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Poi, il medico legale per i rilievi del caso.

Restano da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno stabilire come la bambina sia scivolata e in che modo sia rimasta coinvolta nel movimento del trattore.

La morte della piccola rappresenta un dolore immenso per i suoi familiari e per la comunità, chiamata a fare i conti con una perdita tanto improvvisa quanto devastante.