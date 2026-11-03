Cosenza, il centro Lanzino alla giovane scomparsa, «Rahel, vieni da noi»

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L’appello delle donne del Centro Lanzino alla giovane studentessa dell’Unical scomparsa il 19 ottobre. «Rahel, vieni da noi, non sei sola»

COSENZA – Rahel ancora non si trova. La studentessa di 28 anni di nazionalità etiope, iscritta al corso di Chimica, è scomparsa ormai da 16 giorni dal Campus universitario.

Un nuovo appello rivolto direttamente alla giovane arriva dalle donne del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. «Ci rivolgiamo direttamente a te, Rahel, – scrivono – con rispetto e senza alcun giudizio. Non sappiamo cosa tu stia vivendo, quali difficoltà o paure tu possa attraversare. Non vogliamo fare supposizioni né chiederti spiegazioni. Vorremmo soltanto farti sapere che non sei sola».

LE DONNE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA LANZINO: «RAHEL SIAMO PRONTE AD ACCOGLIERTI»

Le volontarie del Centro sono pronte ad accogliere ed ascoltare senza fare domande. «Come Centro Antiviolenza, vogliamo dirti che le nostre porte sono aperte. – continua la nota – Se hai bisogno di parlare, di essere ascoltata, di trovare protezione o semplicemente uno spazio in cui sentirti accolta e al sicuro, noi ci siamo. Non devi giustificarti, né sentirti obbligata a fare qualcosa. Rispetteremo i tuoi tempi, i tuoi bisogni e le tue scelte. Saremo pronte ad ascoltarti e ad accompagnarti, senza giudicarti. Vorremmo solo che tu sapessi che esiste un luogo in cui puoi trovare ascolto, sostegno e una mano tesa, ogni volta che ne sentirai il bisogno. Siamo qui, per te». Un appello accorato per una giovane che ha deciso, non si conoscono ancora i motivi di far perdere le sue tracce.

Della vicenda della studentessa Rahel si occuperà anche Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai 3 condotto da Federica Griggi. Nel lancio della puntata del 4 sono annunciate nuove testimonianze sul caso Rahel.

L’APPELLO DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DELLA POVERTÀ

Nei giorni scorsi era arrivato a Cosenza Gebre, il fratello Rahel. Il suo appello è stato accolto dalla comunità e da varie associazioni del territorio. Anche l’Osservatorio Regionale delle Povertà ha messo in moto la macchina delle ricerche. E ha lanciato anche un appello. «​Rinnoviamo con forza l’invito alla cittadinanza e all’intera comunità territoriale a condividere la fotografia e le informazioni verificate su Rahel, segnalando tempestivamente al 112 qualsiasi dettaglio o potenziale avvistamento, anche apparentemente secondario».

L’Osservatorio sollecita anche le istituzioni locali, la governance dell’Unical e gli enti gestori della viabilità all’apertura immediata di un tavolo di confronto tecnico per attuare le seguenti misure di prevenzione e messa in sicurezza.