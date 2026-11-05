Droga, armi e contante: arrestato un 41enne a Corigliano-Rossano

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Droga, armi e 60mila euro in contanti in due abitazioni contigue a Corigliano-Rossano. Arrestato dai carabinieri un uomo di 41anni

Arrestato a Corigliano-Rossano un 41enne per detenzione di droga e armi. I carabinieri hanno trovato in due abitazioni contigue cinque fucili (alcuni con matricola abrasa), una canna di fucile, 116 cartucce e una pistola. I militari dell’Arma hanno rinvenuto anche oltre tre chili di hashish, 230 grammi di eroina e 35 di cocaina e 60mila euro custoditi anche all’interno di alcuni involucri sottovuoto. Sul posto i carabinieri hanno scoperto anche un bilancino elettronico e vario materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente. Le armi saranno sottoposte ai relativi esami tecnici di laboratorio per appurare l’eventuale riconducibilità delle stesse ad altre azioni violente.

All’interno della stessa proprietà erano presenti alcuni cani, tra cui due di razza pit bull, tenuti all’interno di gabbie fatiscenti, in condizioni di grave sofferenza ed incompatibili con la loro natura. Intervenuti anche i Carabinieri Forestali del Gruppo di Cosenza. Animali affidati al Canile di Corigliano-Rossano. I due proprietari denunciati per maltrattamento di animali.

Si tratta di un’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, supportati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia e del Nucleo Carabinieri Forestali di Rossano. Il coordinamento è stato della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal dottor Alessandro D’Alessio.