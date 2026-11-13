San Basile, incendio in casa: morto 87enne col suo cane

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Il rogo divampato in casa non ha lasciato scampo a Vincenzo Dispoto, un anziano di San Basile morto insieme al suo cane

San Basile – Un uomo di 87 anni, Vincenzo Dispoto, e il suo cane morti nella notte tra giovedì e venerdì a causa di un incendio divampato all’interno dell’abitazione dell’anziano a San Basile.

L’allarme nel piccolo centro arbëresh posto all’interno del Parco nazionale del Pollino è scattato intorno alle due del mattino. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno lavorato sodo per forzare l’ingresso del piccolo appartamento dove l’ottantasettenne abitava. Una volta raggiunti i locali, per l’anziano, originario di Bari, ma residente da circa quindici anni nel comune calabrese dove viveva da solo con il suo cagnolino, non c’era più nulla da fare. Secondo le prime risultanze il decesso sarebbe sopraggiunto a causa delle esalazioni di fumo.

Rilievi affidati ai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, guidati dal capitano Michelangelo Iocolo. La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del rogo al momento sono in fase d’accertamento. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, nemmeno quella del gesto volontario. Sul luogo della tragedia arrivato anche il sindaco di San Basile, Filippo Quinto Tocci, che ha commentato l’accaduto parlando di «un evento che ci ha lasciati attoniti».