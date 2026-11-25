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Bimbo muore prima della nascita all’ospedale di Cosenza, la Procura apre un fascicolo. La mamma al nono mese di gravidanza si era recata all’Annunziata

COSENZA – La Procura di Cosenza apre un fascicolo d’indagine sul decesso di un bimbo, morto prima di venire alla luce all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. La madre, al nono mese di gravidanza, si era recata nella struttura sanitaria, dove avrebbe dovuto partorire di lì a breve.

Le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro e sul corpo del bimbo è stata disposta l’autopsia che dovrà fare luce sulle cause del decesso prima del parto all’ospedale di Cosenza. Pare che nei giorni precedenti la donna si sia recata all’Annunziata per i controlli.