1 minuto per la lettura

Prima minaccia un negoziante col coltello, poi rivolge una pistola finta contro i carabinieri ad Amantea che lo disarmano e arrestano

Rivolge una pistola finta contro i carabinieri ad Amantea che poi lo arrestano. I militari dell’Arma sono riusciti a gestire al meglio una situazione molto complessa, perché ovviamente non potevano sapere in quei momenti concitati che non fosse vera quell’arma. Le accuse per l’uomo sono minacce nei confronti di un’altra persona e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi i reati aggravati dall’uso di armi.

L’uomo nei giorni scorsi, per futili motivi, ha estratto un coltello minacciando un commerciante all’interno della sua attività economica. Una scena proseguita per strada dove ha poi estratto l’arma poi rivelatasi finta. A quel punto i militari dell’Arma sono riusciti a convincerlo a desistere, disarmandolo e arrestandolo. Nessuna persona è rimasta ferita nell’accaduto. Interrogato dai carabinieri, il commerciante ha spiegato di avere un rapporto di lavoro con l’aggressore. Divergenze e incomprensioni probabilmente alla base del gesto.