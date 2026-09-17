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L’Unical inaugura il nuovo anno accademico con la seconda edizione di InfoCampus, l’iniziativa dedicata all’orientamento e all’accoglienza delle nuove matricole tra tour guidati, infopoint e servizi per vivere pienamente la vita universitaria.

È con la seconda edizione di InfoCampus che l’Unical dà il benvenuto al nuovo anno accademico. Un’iniziativa di orientamento e di accoglienza volta alle nuove matricole. È l’alba di un nuovo anno accademico. E mentre i nuovi studenti si preparano al prossimo capitolo della loro vita, l’Unical riapre le porte delle proprie aule dopo una pausa estiva che aveva svuotato totalmente il campus.

Pian piano ogni angolo dell’università si ripopola, tra visi pensierosi di ragazzi e ragazze che si rincontrano per affrontare un altro esame insieme, e visi nuovi che trasmettono un mix di agitazione ed eccitazione per l’inizio delle prime lezioni universitarie. Per una matricola l’inizio del proprio percorso accademico può non essere una passeggiata, perché significa catapultarsi in un contesto completamente nuovo, circondati da volti non familiari.

I dubbi assalgono, e il timore di non arrivare in tempo alla prima lezione prende il sopravvento, soprattutto quando orientarsi per raggiungere l’aula sembra diventare impossibile. InfoCampus è proprio l’evento per le matricole. Come di consueto, l’anno accademico all’Unical viene inaugurato con questa iniziativa a cura dell’area Orientamento, Inclusione e Career Service, che ha lo scopo di orientare le nuove matricole nel campus, affiancata da numerose attività di accoglienza.

IL PROGRAMMA

Il primo punto in programma per InfoCampus prevede una passeggiata di benvenuto il 18 settembre: un tour guidato che parte proprio dal ponte Pietro Bucci e si conclude in Piazza Vermicelli di fronte al Teatro Auditorium Unical (TAU). Insieme, tra i vari Cubi, si potranno scoprire gli spazi principali dell’università percorrendo tutto il corso del ponte, ma non solo, si potrà dare uno sguardo ai servizi offerti, e si forniranno diverse informazioni sulle opportunità che permettono agli studenti e alle studentesse di contribuire attivamente alla vita universitaria.

A tal proposito, si potranno trovare sul ponte una serie di gazebo istituiti come infopoint, che saranno disponibili in alcuni punti strategici il 21, 22, 28 e 29 settembre, per sostenere le matricole nei primi giorni in Ateneo in modo pratico e mirato, fornendo qualunque informazione sulla collocazione delle aule, e non solo.

L’UNIVERSITÀ COME SPAZIO DA VIVERE

Oltre ad un agglomerato di edifici e di aule, il campus è un luogo sociale, “una città dei giovani”, così come venne pensato nel progetto originale dal primo Rettore Beniamino Andreatta. E ad oggi questo costituisce uno dei punti di forza dell’Unical. Le occasioni di viverla come tale sono tante: numerosi gli eventi, le iniziative e le possibilità di arricchire la propria esperienza universitaria semplicemente vivendo il campus.

Come nella propria carriera accademica, gli inizi possono spaventare un po’ quando ci si ritrova immersi in un mare di incertezze e con l’idea di una strada ancora tutta da percorrere. Ma le incertezze col tempo svaniscono, perché si lascia spazio a quella che è la sicurezza di un futuro, che si inizia a costruire passo dopo passo proprio da quei Cubi, che giusto qualche anno prima risultavano indistinguibili. Il primo giorno che si mette piede all’Unical, quello che si ha davanti, è semplicemente un luogo, ma anche i luoghi col tempo possono diventare “spazi”, e poi trasformarsi in “posti”.