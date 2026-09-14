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Femminicidio Bifano, resta in carcere il marito, Pietro Scintu

| 14 Settembre 2026 14:54 | 0 commenti

La vittima Carmela Bifano e il marito Pietro Scintu

La vittima Carmela Bifano e il marito Pietro Scintu

Femminicidio Carmela Bifano, pietro scintu, Corigliano-Rossano
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Carmela Bifano fu uccisa il 18 agosto a Corigliano-Rossano. Il Tribunale del Riesame conferma il carcere per il marito Pietro Scintu

Resta in carcere Pietro Scintu, il 76enne accusato dell’omicidio della moglie Carmela Bifano, 73 anni. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato la misura cautelare nei confronti dell’uomo, detenuto nel carcere di Castrovillari.

La decisione è arrivata dopo il ricorso presentato dall’avvocato Leonardo Graziadio, che aveva chiesto la scarcerazione del 76enne o, in subordine, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con l’utilizzo del braccialetto elettronico.

BIFANO, L’OMICIDIO NELL’APPEZZAMENTO AGRICOLO

Carmela Bifano è stata uccisa il 18 agosto scorso in un fondo agricolo di proprietà della famiglia, in contrada Torre Voluta, nell’area urbana di Corigliano. Secondo l’ipotesi accusatoria, la donna sarebbe stata colpita più volte alla testa con una pietra.

Il marito, arrestato il giorno successivo, ha sempre respinto le accuse. La difesa aveva evidenziato anche le condizioni di salute dell’anziano, ritenute incompatibili con la permanenza in carcere.

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Le motivazioni entro 45 giorni
Il collegio del Tribunale del Riesame ha dunque confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 45 giorni.

L’inchiesta sull’omicidio di Carmela Bifano prosegue per ricostruire la dinamica del delitto e chiarire tutti gli elementi raccolti dagli investigatori. Pietro Scintu resta, allo stato, sottoposto a misura cautelare e dovrà essere considerato non colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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