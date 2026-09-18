Cosenza, assolti gestore e dipendente di un bar

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Non somministrarono alcol a minorenni: assolti gestore e dipendente di un bar di via Alimena a Cosenza

COSENZA – Il Giudice di Pace Penale di Cosenza Domenico Suma ha assolto G.V., 41 anni, e D.V., 33 anni, gestore e dipendente di un noto bar sito in Via Alimena nel centro della Città di Cosenza, entrambi difesi dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola. I due erano imputati per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minori degli anni sedici. Il riferimento era a due distinti episodi accertati nell’anno 2022, per i quali era stata disposta anche la sospensione temporanea dell’attività commerciale.

L’ESITO DEL PROCEDIMENTO

La decisione all’esito di un procedimento, dopo alcuni accertamenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza ed istruito dalla Procura della Repubblica di Cosenza, nel quale, secondo quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale, non è stata raggiunta la prova della condotta contestata.

Particolarmente significativo è il fatto che lo stesso Pubblico Ministero aveva concluso per l’assoluzione degli imputati per mancanza di prova, ritenendo non dimostrata la responsabilità penale oltre il ragionevole dubbio. Nel corso del dibattimento, infatti, le dichiarazioni acquisite non hanno consentito di dimostrare che gli imputati avessero effettivamente somministrato bevande alcoliche a minori.

L’ASSOLUZIONE DEL GESTORE E DEL DIPENDENTE

Con riferimento all’episodio del 19 novembre 2022, tutti i minori sentiti nel corso delle indagini avevano negato di avere consumato o ordinato bevande alcoliche presso il locale. Ed altrettanto avevano dichiarato i rispettivi genitori.

Anche con riferimento al precedente episodio del 16 aprile 2022, l’accusa non aveva trovato adeguati riscontri oggettivi. La persona dalla quale aveva avuto origine la segnalazione, titolare di un altro esercizio commerciale di Cosenza, non aveva assistito direttamente alla presunta somministrazione. Il personale della Polizia di Stato della Questura di Cosenza non aveva riscontrato minori intenti a consumare bevande alcoliche all’interno dello stesso.