Blitz della Dda a Corigliano Rossano, quattro arresti

1 minuto per la lettura

Blitz della Dda nella Sibaritide: quattro misure cautelari in carcere e un obbligo di dimora a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Blitz antimafia all’alba nella Sibaritide. Nel territorio di Corigliano-Rossano si è sviluppata un’operazione condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale — guidato da appena pochi giorni dal Tenente Colonnello Emanuele Meleleo — coordinata dalla DDA di Catanzaro contro un gruppo criminale dedito all’estorsione ai danni di imprenditori agricoli e commerciali.

LE MISURE CAUTELARI

​L’intervento giudiziario riguarda i componenti di un gruppo familiare criminale attivo nell’area della Sibaritide. Nello specifico, le misure in corso di esecuzione prevedono: 4 custodie cautelari in carcere; 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I soggetti destinatari dei provvedimenti sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso numerosi episodi di estorsione, sia consumati che tentati, con l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini condotte dalla DDA di Catanzaro hanno fatto luce su una sistematica pressione illecita esercitata sul tessuto economico locale. Le estorsioni venivano infatti attuate e tentate ai danni di diversi imprenditori agricoli e commerciali della zona, costretti a subire le minacce e le intimidazioni del gruppo familiare.

​L’operazione, tuttora in svolgimento sotto la guida del neo-comandante Meleleo, testimonia la continuità e la fermezza della Magistratura e dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare la criminalità organizzata e garantire la sicurezza delle attività produttive del territorio.