Atti osceni ai danni di una 18enne, Csm sospende giudice di Cosenza

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Il Csm sospende dalle funzioni e dallo stipendio un giudice penale del Tribunale di Cosenza. La denuncia di una ragazza di 18 anni. Lui nega e farà ricorso.

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha adottato un provvedimento cautelare senza precedenti: stop da funzioni e stipendio per un magistrato di 35 anni, ex commissario di polizia. La Procura di Salerno indaga per atti osceni e molestie.

Il provvedimento del Csm: sospensione da funzioni e stipendio

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio un giudice penale del Tribunale di Cosenza, coinvolto in una vicenda che ha suscitato forte attenzione nell’opinione pubblica e nel mondo della giustizia.

Il provvedimento, adottato su richiesta della Procura generale della Cassazione, lascia al magistrato soltanto il cosiddetto assegno alimentare, pari a un quinto dello stipendio, destinato al sostentamento durante il periodo di sospensione.

La denuncia della ragazza: «Mi ha rivolto frasi oscene e mostrato i genitali»

Al centro della vicenda c’è la denuncia presentata da una ragazza di 18 anni, che ha raccontato di essere stata avvicinata dal magistrato mentre camminava per strada, nei pressi di un parcheggio a Cosenza.

Secondo l’incolpazione provvisoria riportata dal Corriere della Sera, il giudice – alla guida della propria automobile – avrebbe affiancato la giovane con il pretesto di chiedere indicazioni per raggiungere il Duomo, rivolgendole poi apprezzamenti a contenuto sessuale.

La ragazza sostiene inoltre che l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni, mostrandole i genitali. L’episodio, durato circa venti secondi, sarebbe stato documentato dalla giovane attraverso una foto della targa dell’auto, consentendo così ai carabinieri di identificare il proprietario del veicolo e risalire al magistrato.

La versione del giudice: «Comportamento inappropriato, ma non ho mostrato i genitali»

Il giudice, un ex commissario di polizia di 35 anni entrato in magistratura da circa un anno dopo il tirocinio a Milano, respinge l’aspetto principale della ricostruzione della giovane.

Sia durante l’audizione disciplinare davanti al Csm sia nell’interrogatorio svolto dalla Procura di Salerno, il magistrato avrebbe ammesso di avere portato una mano all’altezza della parte centrale dei pantaloni e di avere rivolto alla ragazza un invito dal contenuto allusivo, dichiarandosi «rammaricato per il proprio comportamento inappropriato».

Tuttavia, la difesa contesta fermamente la ricostruzione contenuta nell’incolpazione provvisoria, ritenendola non corrispondente all’accaduto nei suoi aspetti più rilevanti, e confida in una valutazione “equilibrata” una volta chiariti i fatti.

Il Csm e il giudice. Dal penale al civile: il trasferimento non basta a evitare la sospensione

Dopo l’episodio, il magistrato ha chiesto e ottenuto il trasferimento dal settore penale a quello civile del Tribunale di Cosenza, sostenendo che questo passaggio fosse sufficiente per evitare l’adozione di una misura cautelare più grave.

L’indagine penale della Procura di Salerno: atti osceni e molestie

Sul piano penale, il giudice risulta indagato dalla Procura di Salerno, competente per i procedimenti riguardanti i magistrati in servizio nel distretto di Catanzaro.

Le ipotesi di reato contestate sono quelle di atti osceni in luogo pubblico e molestie.