Caporalato nella Piana di Sibari: arrestato il fratello di uno dei fermati per la strage di Amendolara

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Sfruttamento e morte nella Piana di Sibari, arrestato per caporalato ed estorsione il fratello di uno dei presunti responsabili della strage di Amendolara

Tutt’altro che conclusa la vicenda dei caporali in agricoltura nella Piana di Sibari e nell’Alto Jonio cosentino. La squadra mobile di Cosenza, questa notte ha tratto in arresto il pakistano Ali Hassan, accusato dei presunti reati di caporalato ed estorsione. L’uomo è il fratello di uno dei due pakistani tuttora detenuti per l’omicidio plurimo compiuto ad Amendolara dove sono deceduti, arsi vivi, tre afgani Ullah Ismat Quiemi, di 19 anni, Safi Iajad di 27 anni, Amin Fazal Khogjani di 28 anni ed il pakistano Waseem Khan di 29 anni.

Come si ricorderà l’omicidio plurimo avvenne lo scorso 1° giugno scorso in una stazione di servizio in territorio comunale di Amendolara. Un filmato mostra i due pakistani tuttora detenuti, Safeer Ahmed e Ali Raza entrambi di 32 anni, indagati per l’omicidio plurimo, mentre tengono bloccate le portiere della Fiat Ulisse con all’interno le quattro vittime in preda alle fiamme esplose per la benzina cosparsa nell’abitacolo e direttamente sulle vittime. Anche l’arrestato di questa notte, Ali Hassan per il quale si è in attesa dell’udienza di convalida del fermo, è difeso, come gli altri due pakistani detenuti, dagli avvocati Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Giulia Montilli, entrambi del Foro di Castrovillari.