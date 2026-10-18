Corigliano-Rossano, ferì il vicino a coltellate, disposto il giudizio immediato

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Il gip di Castrovillari ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un uomo di Corigliano-Rossano accusato di aver ferito a coltellate il proprio vicino

CORIGLIANO ROSSANO – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, Luca Fragolino, ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti di Elhani Yassine, pregiudicato e volto noto alle Forze dell’Ordine, già assolto grazie alla difesa del suo legale, avvocato Giuseppe Vena, da altro reato per tentato omicidio. La procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha formulato la richiesta di emissione del giudizio immediato.

Il Pubblico Ministero titolare delle indagini, Luca Primicerio, contestava all’indagato ben sei gravi reati. Per cui l’uomo dovrà rispondere penalmente di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma, evasione aggravata, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza verso pubblico ufficiale e danneggiamento plurimo aggravato. Secondo l’accusa sostenuta dal Pubblico Ministero, l’uomo lo scorso 20 luglio, nell’area urbana di Corigliano, pur essendo sottoposto alla detenzione domiciliare per altro episodio criminoso, si allontanava arbitrariamente dalla casa con l’intento di compiere atti criminosi.

I carabinieri hanno sorpreso l’uomo sulla pubblica via antistante l’ingresso al fabbricato. I militari sono intervenuti sul posto in quanto Elhani Yassine, mediante l’utilizzo, dapprima di una barra di ferro e successivamente di due coltelli, attentava alla vita di un vicino di casa colpendolo ripetutamente in più parti del corpo, cagionandogli lesioni successivamente refertate dai medici intervenuti, e minacciando di morte l’aggredito.

CORIGLIANO-ROSSANO, L’AGGRESSIONE AI CARABINIERI DOPO L’AGGRESSIONE A COLTELLATE

Compiuto il tentato omicidio, l’uomo cercava di sottrarsi all’intervento ed alla cattura da parte dei Carabinieri intervenuti usando violenza, resistenza e minaccia nei loro confronti per costringerli ad omettere e ritardare l’intervento. Per farlo, dapprima si sottraeva al controllo rifugiandosi all’interno dell’abitazione, tentando di barricarsi nel bagno. Una volta raggiunto dai carabinieri, divincolandosi dalla presa li spingeva dandosi alla fuga. Salendo al piano superiore, frapponeva materiale ed ostacoli per non farsi raggiungere dai carabinieri, barricandosi all’interno dell’immobile.

Dal terrazzo iniziava a lanciare, verso i carabinieri e le persone presenti, numerosi oggetti tra cui vasi, pezzi di marmo e ferrosi nonché una bombola di gas con valvola aperta, danneggiando anche due autovetture parcheggiate nel cortile. L’intervento dei carabinieri si concludeva solo mediante irruzione nell’abitazione e l’utilizzo del dispositivo teaser, con impulsi elettrici, tanto da consentire loro l’immobilizzazione e la cattura dell’uomo.

Il decreto di giudizio immediato è stato notificato all’imputato. L’uomo ha nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Giuseppe Vena. Il legale ha a disposizione quindici giorni per scegliere se affrontare il processo penale nelle forme del giudicato ordinario o optare per un rito alternativo.