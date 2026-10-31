Operazione “Ginestra”, il boss Damiano Pepe sceglie il silenzio

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Operazione “Ginestra”, Pepe, dimesso dall’ospedale, il videocollegamento dal carcere, sceglie il silenzio. Fissato a lunedì 2 novembre l’interrogatorio del sindaco Flavio Stasi

COSENZA – È rimasto in silenzio davanti al gip Damiano Pepe, il boss di Cassano allo Jonio arrestato nei giorni scorsi nella maxioperazione “Ginestra”. L’interrogatorio si è svolto ieri, venerdì 30 ottobre 2026, alle 14, in videocollegamento dal carcere di Cosenza. Con un differimento rispetto all’orario previsto inizialmente, ovvero a mezzogiorno, per consentire le operazioni di trasferimento dall’ospedale subito dopo le dimissioni. All’“Annunziata” era arrivato in gravi condizioni nella notte tra sabato e domenica scorsi, a seguito dell’attentato subìto davanti alla sua abitazione in contrada Lattughelle, costato la vita alla compagna, Silvana Sibarelli.

DAMIANO PEPE, DETTO TRIPOLINO, NON RISPONDE ALLE DOMANDE DEL MAGISTRATO

Assistito dal suo avvocato, Pasquale Di Iacovo, Pepe – conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “Tripolino” – ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato: una scelta dettata dalla enorme mole degli atti dell’indagine a fronte del poco tempo a disposizione tra la data dell’arresto e quella fissata per l’interrogatorio che, evidentemente, è stato ritenuto insufficiente dal collegio difensivo per esaminarla.

Stesso dicasi per gli indagati Carmine Ginese, Natale Perri, Giovanni Chiaradia e Piero Chiaradia, collegati in videoconferenza dalla casa circondariale di Rossano, i quali, anch’essi difesi dall’avvocato Di Iacovo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Così come pure Aldo Abbruzzese, difeso dagli avvocati Di Iacovo e Giuseppe Bruno, collegato in videoconferenza dalla casa circondariale di Melfi, dove è detenuto.

Una volta esaminate le posizioni degli indagati detenuti in carcere, si passerà agli interrogatori di coloro che si trovano ai domiciliari.

L’INTERROGATORIO DEL SINDACO STASI

Una data particolarmente attesa, a tal proposito, è quella di lunedì 2 novembre – ore 13,45 – giorno in cui è stato fissato l’interrogatorio del sindaco di Corigliano Rossano, ai domiciliari con braccialetto elettronico poiché accusato di voto di scambio politico-mafioso con esponenti delle cosche coriglianesi. È assistito dall’avvocato Mauro Mitidieri, il quale ha già annunciato di voler chiedere la revoca della misura nei confronti del primo cittadino. Secondo l’accusa, Stasi avrebbe stipulato un accordo con personaggi di spicco della criminalità locale per assicurarsi voti utili alla sua rielezione, alle amministrative del 2024, in cambio di assunzioni al Comune.

GLI ALTRI INTERROGATORI

Lo stesso giorno saranno sottoposti a interrogatorio di garanzia anche Marcello Pepe (difeso dall’avvocato Pasquale Di Iacovo), Santo Straface (difeso dall’avvocato Gianluca Serravalle), Sandro Sibarelli (difeso dall’avvocato Giuseppe Fioramante) e Antonio Mingrone (difeso dall’avvocato Francesco Nicoletti).

L’OPERAZIONE GINESTRA

L’operazione della Dda denominata “Ginestra”, che ha portato a 41 arresti, ha assestato un duro colpo ai clan della Sibaritide, ricostruendo ruoli e gerarchie nell’ambito dell’attuale riassetto dei gruppi mafiosi locali, e ha fatto luce su ben due omicidi di matrice ’ndranghetistica, quello di Giorgio Salvatore Cimino, del 2001, e di Carmine Morello, compiuto nel 2023. Le accuse ipotizzate nei confronti degli indagati sono, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo e/o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico ma