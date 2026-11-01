Operazione Ginestra, così i clan della Sibaritide si spartivano il territorio

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Operazione Ginestra, emerge l’’asse tra i clan di Rossano e Corigliano nei verbali dei pentiti: come si spartivano la Sibaritide. Gli incontri in luoghi isolati e la regia della “locale” di Cirò

CORIGLIANO-ROSSANO – Dai summit riservati agli incontri organizzati in luoghi sempre diversi, fino alla gestione dei rapporti con le altre organizzazioni criminali. Una connessione antica tra le due aree urbane. L’ordinanza del gip di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta della Dda “Ginestra” ricostruisce una rete di relazioni tra il gruppo di Rossano e gli ambienti della criminalità organizzata di Corigliano, delineando un quadro fatto di contatti, equilibri territoriali e interessi comuni. Una ricostruzione che si fonda, tra l’altro, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Nicola Acri, Ciro Nigro e Gaetano Aloe, oltre che ovviamente su attività investigative e riscontri raccolti dagli inquirenti.

Uno degli episodi più significativi risale al 3 maggio 2021. In località Frasso i carabinieri individuarono un incontro tra diversi soggetti ritenuti esponenti dei gruppi criminali del territorio del comune unico, rimasto però ancora autonomo per area urbana sul fronte della criminalità. Tra i presenti figuravano Giuseppe Ferrante, Umberto Graziano, Carmine Morello, Gennaro Scura, Francesco Sommario, Giuseppe Sammarro e Annibale Matalone. Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, Sammarro sarebbe stato l’unico rappresentante della componente coriglianese, mentre gli altri partecipanti sarebbero stati in prevalenza riconducibili al gruppo Acri-Morfò. Un incontro all’aperto, in un luogo appartato, senza telefoni cellulari: accorgimenti che gli investigatori interpretano come misure adottate per evitare eventuali intercettazioni.

LA DIVISIONE TERRITORIALE NELLE PAROLE DI NICOLA ACRI

A spiegare la natura dei rapporti tra le due realtà sono, soprattutto, le parole di Nicola Acri. Il collaboratore ha raccontato che gli incontri con gli esponenti coriglianesi non avvenivano mai in un luogo prestabilito, proprio per ragioni di prudenza. Con Natale Perri, ha riferito, gli appuntamenti si tenevano talvolta nel piazzale dell’ospedale o nei pressi di un supermercato; con Rocco Azzaro, invece, dopo un primo incontro in un bar di Apollinara o in altri esercizi indicati come punti di riferimento, ci si spostava in campagne sempre diverse. La stessa cautela, secondo Acri, caratterizzava gli incontri con i Ginese. A mantenere i rapporti con la cosca di Corigliano sarebbero stati in particolare Augusto De Simone e Francesco Sommario.

Le dichiarazioni del collaboratore offrono anche uno spaccato della suddivisione territoriale. Acri ha descritto le diverse aree di influenza riconducibili agli esponenti coriglianesi, indicando Perri come figura di riferimento nel centro storico di Corigliano, Azzaro nell’area di Apollinara, i Ginese nella zona dello Scalo, i fratelli Chiaradia nell’area di Fabrizio e Aldo Abbruzzese a Schiavonea. Nel suo racconto, il controllo del territorio si sarebbe tradotto anche nella richiesta di denaro agli imprenditori e alle attività economiche, dagli operatori più strutturati agli stabilimenti balneari. Si tratta, naturalmente, di circostanze riferite dal collaboratore e valutate nell’ambito dell’impianto accusatorio.

I RAPPORTI CON LA LOCALE DI CIRO’ DESCRITTI DA GAETANO ALOE

Un ulteriore elemento emerge dalle dichiarazioni di Gaetano Aloe, che ha descritto i rapporti tra il gruppo rossanese e la Locale di Cirò dopo gli arresti del febbraio 2023. Secondo il suo racconto, la cosca di Rossano avrebbe fatto riferimento alla struttura crotonese e le questioni più rilevanti, comprese quelle legate alla raccolta dei proventi delle attività illecite, sarebbero state sottoposte ai referenti di Cirò. Aloe ha riferito anche di incontri a Campana con esponenti rossanesi per verificare la situazione degli affari e delle somme da riscuotere. Tra gli interlocutori indicati compare Augusto De Simone.

L’ordinanza richiama inoltre il ruolo di Luigi Benemerito nei collegamenti tra il gruppo rossanese e le realtà criminali delle aree di Fabrizio e Schiavonea, citando incontri e spostamenti documentati dagli investigatori. Nel complesso, il quadro delineato dalla Dda restituisce l’immagine di rapporti che, pur nel rispetto di specifiche aree territoriali, avrebbero consentito alle diverse componenti di mantenere canali di comunicazione e coordinamento.