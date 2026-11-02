Operazione Ginestra, Stasi si difende e deposita una memoria

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Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ai domiciliari per l’operazione Ginestra, risponde al Gip e deposita una memoria difensiva per confutare le accuse

CATANZARO – Si è concluso da poco, presso il Tribunale di Catanzaro, l’interrogatorio di garanzia a carico di Flavio Stasi, sindaco sospeso di Corigliano-Rossano attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine antimafia denominata “Ginestra”.

Dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, Fabiana Giacchetti, l’amministratore ha inteso sostenere il confronto fornendo la propria ricostruzione in merito agli addebiti formulati dalla Procura Distrettuale. Affiancato dai legali di fiducia, gli avvocati Mauro Mitidieri e Maurizio Minnicelli, Stasi ha affiancato alle proprie dichiarazioni una memoria difensiva corredata da specifica documentazione di natura amministrativa, volta a confutare l’impostazione delineata dagli inquirenti. A margine dell’udienza, la difesa ha depositato formale istanza di revoca del provvedimento cautelare.

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti riguarda la presunta riconducibilità di consensi elettorali, in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 2024, a contesti criminali del territorio rossanese, a fronte della presunta promessa di utilità e sbocchi occupazionali.

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All’uscita dal palazzo di giustizia, l’avvocato Mauro Mitidieri ha illustrato l’andamento della seduta, sottolineando la chiarezza dell’esposizione del proprio assistito e il valore degli atti amministrativi prodotti a supporto della linea difensiva, ribadendo pieno affidamento nelle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria.

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L’esito in merito al ripristino della libertà o alla conferma della misura è atteso a seguito dell’esame degli atti da parte del Gip. Sino all’adozione di eventuali decisioni differenti, permangono la misura cautelare e la sospensione dall’incarico istituzionale. Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, ed è fatto salvo il principio di presunzione di innocenza per l’indagato.