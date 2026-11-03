Operazione Ginestra, il muro del silenzio degli altri indagati

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Operazione Ginestra, la scelta corale degli altri indagati del silenzio. I difensori: necessario completare lo spoglio della mole di atti, intercettazioni e riscontri

CATANZARO – Si alza il muro del silenzio davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro nell’ambito del procedimento scaturito dalla complessa inchiesta antimafia denominata “Ginestra”. Nel corso delle ultime udienze fissate per la discussione delle misure cautelari personali, infatti, i principali indagati comparsi dinanzi ai giudici catanzaresi hanno scelto – come detto – il silenzio optando per una linea difensiva netta e fondata rigorosamente su questioni di diritto anziché di merito.

Tra le posizioni di maggior rilievo spicca quella di Salvatore Galluzzi, detto “u Rizzo”, ritenuto dagli inquirenti uno dei capi e promotori di vertice della cosca rossanese. Assistito dall’avvocato Giovanni Scatozza, Galluzzi ha preferito non replicare alle pesanti contestazioni formulate nel capo d’imputazione.

LA SCELTA DEL SILENZIO

La medesima linea processuale è stata seguita a Catanzaro da Manuel Intrieri, detto “Zuzu”, giovane inserito nelle dinamiche criminali di Corigliano, secondo le ipotesi di accusa dedito allo spaccio di cocaina e coinvolto nell’omicidio di Pasquale Aquino.

Dalle aule del Riesame a quelle del carcere di Castrovillari, lo schema non è cambiato per Mario Alonia, difeso dall’avvocato Antonio Pucci, il quale ha confermato la scelta del silenzio. Scena muta anche per Antonio Martino detto “Bullone”, giovanissima leva attiva nello spaccio e accusato del tentato omicidio di Cosimo Marchese; Giovanni Maulicino, i fratelli Walter Giovanni e Giuseppe Fauci operativi nell’area di Villapiana e dell’Alto Ionio cosentino, Antonio Angiò, Domenico Arcidiacono e Antonio Azzaro, quest’ultimo inserito nell’elenco delle misure e storicamente legato ai contesti della locale di Corigliano e degli Abbruzzese, Domenico Catalano, detto “Mimmo.”

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Completano il quadro delle verifiche giudiziarie le posizioni di Vincenzo Curia, riconosciuto in foto da Nicola Acri tra i contigui al clan rossanese, e che sarebbe stato il tramite tra il sindaco Stasi ed Annibale Matalone per i fatti contestati e relativi alla tornata amministrativa del 2024; e di Giovanni Martino, inserito nelle dinamiche delle nuove leve dello spaccio collegate al gruppo degli Arturi, attivi nella frazione Apollinara.

LA SCELTA DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE

Una scelta quella di avvalersi della facoltà di non rispondere che segue quella degli altri indagati sentiti già a stretto giro dai giudici dopo l’esecuzione delle misure cautelari dello scorso 28 ottobre. Dietro questa scelta corale di non rispondere davanti ai giudici del riesame – come evidenziato dai penalisti – non vi è alcuna ritrosia a chiarire la propria posizione sui fatti storici, bensì la precisa volontà di non affrontare il merito prima di aver completato lo spoglio e la decrittazione dell’enorme mole di atti, intercettazioni e riscontri depositati.

OPERAZIONE GINESTRA, LE CARTE

I difensori stanno concentrando i propri sforzi sull’analisi dei presupposti giuridici che reggono le esigenze cautelari e la gravità indiziaria, muovendosi all’interno di un’inchiesta tentacolare che fotografa il controllo capillare delle attività economiche e i collegamenti strategici tra la criminalità organizzata ionica e le cosche federate della provincia.

I RICORSI

Nelle prossime ore il Tribunale di Catanzaro sarà chiamato a sciogliere la riserva sui ricorsi presentati dai difensori, restituendo i primi orientamenti giurisprudenziali sulla tenuta delle misure restrittive eseguite nelle settimane scorse e segnando un passaggio cruciale per gli sviluppi futuri dell’intera inchiesta giudiziaria.