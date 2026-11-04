Il plenum Csm dispone il trasferimento del procuratore di Paola Domenico Fiordalisi

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Il Csm vota il trasferimento del procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi, per incompatibilità ambientale a causa di contrasti interni e gestione.

PAOLA (COSENZA) — Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato a maggioranza il trasferimento per incompatibilità ambientale del Procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi. La decisione dell’organo di governo autonomo della magistratura è arrivata al termine di un’articolata seduta conclusa con 19 voti favorevoli al trasferimento, contro gli 8 che hanno votato per l’archiviazione del procedimento disciplinare. Un solo astenuto

LE ORIGINI DEL PROCEDIMENTO E LE CONTESTAZIONI DELLA PROCURA GENERALE

La vicenda trae origine da una dettagliata relazione inviata il 30 ottobre 2025 dal Procuratore Generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio che ha portato all’attenzione del Csm una serie di contrasti, scelte operative contestate e presunte anomalie nella gestione dell’attività giudiziaria.

Una vicenda che si snoda tra i corridoi del palazzo di giustizia, descrivendo una frattura tra il procuratore e i suoi sostituti e alimentando tensioni anche con la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e con la polizia giudiziaria.

IL DIBATTITO IN PLENUM E LA VOTAZIONE FINALE PER IL TRASFERIMENTO DEL PROCURATORE DI PAOLA, DOMENICO FIORDALISI

La seduta davanti al Plenum è durata oltre tre ore nel corso delle quali sono intervenuti i consiglieri della Prima commissione Bernadette Nicotra che ha sostenuto le ragioni per l’archiviazione, il consigliere della Prima commissione Michele Forziati che ha sostenuto le ragioni del trasferimento. Nel corso della seduta sono intervenuti l’avvocato Nicola Carratelli, legale di Fiordalisi, lo stesso procuratore di Paola e, infine, hanno voluto parlare sette consiglieri del Plenum dei quali quattro erano a favore del trasferimento e tre erano per l’archiviazione del caso. Al termine della lunga discussione il vice presidente del Csm Fabio Pinelli ha chiamato tutti al voto. E l’assemblea ha deciso per l’incompatibilità di Fiordalisi con l’ufficio giudiziario di Paola e il suo trasferimento.