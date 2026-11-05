Operazione Ginestra, revocati i domiciliari a Flavio Stasi

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Operazione Ginestra: revocati gli arresti domiciliari a Flavio Stasi, il sindaco di Corigliano Rossano torna in libertà

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Il Giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare degli attesti domiciliari a Flavio Stasi. Il sindaco di Corigliano Rossano, coinvolto nell’operazione “Ginestra” della Dda di Catanzaro, torna in libertà. Dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, Fabiana Giacchetti, nei giorni scorsi l’amministratore aveva inteso sostenere il confronto fornendo la propria ricostruzione in merito agli addebiti formulati dalla Procura Distrettuale. Affiancato dai legali di fiducia, gli avvocati Mauro Mitidieri e Maurizio Minnicelli, Stasi ha affiancato alle proprie dichiarazioni una memoria difensiva corredata da specifica documentazione di natura amministrativa, volta a confutare l’impostazione delineata dagli inquirenti. A margine dell’udienza, la difesa ha depositato formale istanza di revoca del provvedimento cautelare.

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti riguarda la presunta riconducibilità di consensi elettorali, in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 2024, a contesti criminali del territorio rossanese, a fronte della presunta promessa di utilità e sbocchi occupazionali.