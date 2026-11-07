Operazione Ginestra, Stasi si incrina l’accusa

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Operazione Ginestra, le motivazioni del Gip sulla revoca della misura cautelare al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. Gli interrogatori aprono un «vulnus» negli indizi sul presunto patto elettorale mafioso.

CORIGLIANO ROSSANO – Le intercettazioni, gli incontri documentati dalle telecamere, le parole pronunciate durante la campagna elettorale. Elementi che avevano contribuito a costruire l’impianto accusatorio dell’inchiesta Ginestra e che ora, alla luce degli interrogatori, vengono riletti dal gip. Il punto di svolta è tutto in una parola: «vulnus». Una frattura nel quadro indiziario che investe la contestazione più delicata, quella dello scambio elettorale politico-mafioso, e che ha portato il Tribunale di Catanzaro a revocare i domiciliari al sindaco Flavio Stasi e a Vincenzo Curia, nonché la custodia in carcere ad Annibale Matalone limitatamente a questo capo d’imputazione.

OPERAZIONE GINESTRA, LA REVOCA DELLA MISURA AL SINDACO STASI

A segnare un passaggio importante nella vicenda giudiziaria è il ragionamento alla base della liberazione: per il gip, le dichiarazioni rese da Curia e Stasi hanno introdotto elementi tali da mettere in discussione la tenuta della ricostruzione accusatoria.

La decisione riguarda il capo 7, relativo alle amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Secondo l’accusa, il sostegno alla candidatura di Stasi sarebbe stato scambiato con assunzioni. Il 6 maggio 2024, in una conversazione con Matalone, Curia riferiva che il sindaco avrebbe voluto contattarlo per ottenere sostegno elettorale. Matalone si diceva disponibile a raccogliere voti in cambio di possibili assunzioni.

IL VULNUS

Il 16 maggio, dopo averlo visto in auto con Stasi, Matalone telefonava a Curia, che lo invitava a raggiungerlo nei pressi del comitato elettorale. Le telecamere documentavano il passaggio dell’auto e l’incontro tra i due; le intercettazioni del 5 e 6 giugno il sostegno elettorale di Matalone a Stasi. Dopo gli interrogatori del 2 novembre, il gip ha chiesto alla Procura un parere sulla permanenza della gravità indiziaria. La Procura si è opposta: per l’accusa, la versione di Curia non era credibile e le precisazioni di Stasi non smentivano le indagini. Il gip ha rivalutato gli elementi. Curia ha dichiarato di essere stato un simpatizzante di Stasi e di essersi rivolto a Matalone per procurare voti al sindaco, senza aver ricevuto da quest’ultimo alcuna sollecitazione.

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L’INTERROGATORIO DI VINCENZO CURIA: «L’HO DETTO PER VANTARMI»

Soprattutto, ha sostenuto di avere inventato il racconto del 6 maggio: avrebbe millantato un interesse diretto di Stasi a incontrare Matalone per accreditarsi ai suoi occhi e vantare una vicinanza al primo cittadino che, in realtà, non aveva. “L’ho detto per vantarmi”, ha riferito. La Procura aveva evidenziato le contraddizioni del suo racconto: Curia aveva negato di essere mai stato in auto con Stasi, circostanza smentita dalle immagini e dallo stesso sindaco, che non aveva escluso di aver viaggiato con lui una o due volte. Inoltre, sulla telefonata del 16 maggio, Curia aveva detto di aver contattato lui Matalone, mentre dagli accertamenti risultava il contrario.

Il gip non ritiene attendibili tutte le dichiarazioni, ma giudica credibile la spiegazione sulla millanteria del 6 maggio, perché coerente con gli atti. Per il giudice, Curia aveva interesse a procurare voti a Stasi e avrebbe enfatizzato il proprio rapporto con il sindaco, lasciando intendere a Matalone possibili benefici occupazionali, mai conseguiti.

LE DICHIARAZIONI DI STASI

Stasi ha dichiarato di non conoscere Matalone e di avere avuto con Curia soltanto contatti occasionali, legati al lavoro di quest’ultimo. Ha inoltre sostenuto di essere già sceso dall’auto quando Curia rispose alla telefonata di Matalone. A supporto ha richiamato la sequenza delle immagini: la telefonata risulta alle 17.33.28, mentre alle 17.32.55 una telecamera riprendeva Stasi mentre attraversava la strada.

Per il gip, il dato è compatibile con l’ipotesi che Curia abbia parlato quando Stasi era già fuori dall’auto, potendo così dare a Matalone l’impressione di essergli vicino. Le dichiarazioni rese, pur contenendo aspetti smentiti dai dati investigativi, aprono secondo il giudice una frattura nel quadro indiziario e pongono un dubbio sulla correttezza dell’impostazione accusatoria. Viene così meno, allo stato, la gravità indiziaria relativa al capo 7 nei confronti dei tre indagati. Da qui la revoca delle misure cautelare per tutt’e tre.

Per Matalone la revoca della custodia in carcere è limitata alla contestazione di scambio elettorale politico-mafioso. Il provvedimento non è un’assoluzione, ma segna un passaggio rilevante. Gli elementi posti a fondamento dell’accusa non sono più ritenuti sufficienti, alla luce delle nuove dichiarazioni, a sostenere la gravità indiziaria.