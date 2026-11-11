Inchiesta Acheruntia, assolto l’ex assessore regionale Michele Trematerra

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Sentenza Acheruntia dopo undici anni, Michele Trematerra assolto per un capo, prescrizione per l’altro senza aggravante mafiosa. Assolto anche l’ex sindaco di Acri Luigi Maiorano. La pena più alta è di 14 anni. Sette condanne.

Assolto «perché il fatto non sussiste» per il capo 29 e prosciolto per prescrizione per il capo 30, dopo la riqualificazione del fatto e l’esclusione dell’aggravante mafiosa. È questo l’esito del giudizio di primo grado nei confronti di Michele Trematerra, ex assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, nel processo nato dall’inchiesta Acheruntia.

La sentenza arriva dopo undici anni dall’operazione del luglio 2015. A pronunciarla è stato il Tribunale di Cosenza, presieduto da Carmen Ciarcia, con i giudici Fabio Squillaci ed Eleonora Palmieri. Il dispositivo comprende complessivamente sette condanne, oltre ad assoluzioni e dichiarazioni di prescrizione.

Acheruntia, la decisione per Trematerra e Maiorano

Per Trematerra, esponente politico di lungo corso legato all’Udc, il collegio ha pronunciato due decisioni distinte. Sul capo 29 è arrivata l’assoluzione perché il fatto non sussiste, formula adottata anche per l’ex sindaco di Acri, Luigi Maiorano. Per entrambi la pubblico ministero Filomena Aliberti aveva chiesto l’assoluzione.

Diverso l’esito del capo 30, relativo all’originaria contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Trematerra e Angelo Gencarelli. Il Tribunale ha riqualificato il fatto e, venuta meno l’aggravante mafiosa, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. Su questo capo, dunque, la decisione non è un’assoluzione nel merito, ma una pronuncia di non doversi procedere.

Angelo Gencarelli è stato inoltre condannato a tre anni per il diverso reato contestato al capo 23, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Le sette condanne: la pena più alta è di 14 anni

La condanna più elevata riguarda Adolfo D’Ambrosio, al quale il Tribunale ha inflitto 14 anni. Nel dettaglio, le pene stabilite in primo grado sono:

Adolfo D’Ambrosio: 14 anni per i capi 12, 17, 18, 19 e 20;

Andrea Cello: nove anni per i capi 17 e 18;

Alfredo Bruno: otto anni per il capo 18;

Domenico Cappello: cinque anni per il capo 12;

Massimo Greco: cinque anni per il capo 12;

Angelo Gencarelli: tre anni per il capo 23;

Gemma Martorino: due anni e otto mesi per il capo 22.

Per Bruno, Cappello, Cello, D’Ambrosio e Greco il collegio ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Quanto ad Adolfo D’Ambrosio, sul capo 1 il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere perché per lo stesso fatto era già intervenuta una condanna irrevocabile nel processo denominato Vulpes.

Le altre assoluzioni e i reati prescritti

Il dispositivo comprende inoltre assoluzioni, con le formule «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste», per Luigi Belsito, Enzo La Greca, Giuliano Bevilacqua, Giuseppe Perri detto Pino, Claudio Dolce, Gianpaolo Ferraro e Salvatore Gencarelli.

Altre contestazioni sono state dichiarate prescritte, con esclusione delle aggravanti. Le decisioni riguardano, tra gli altri, Luigi Belsito, Antonio Rosa, Massimo Greco, Gianpaolo Ferraro, Francesco Abbruzzese, Elio Abbruzzese, Franco Caruso e Giuseppe Burlato.

Il dibattimento si è quindi concluso con un ridimensionamento della qualificazione mafiosa di diverse accuse rispetto all’impostazione originaria.

I risarcimenti alla Regione Calabria e alle altre parti civili

Bruno, Cappello, Cello, D’Ambrosio e Greco sono stati condannati in solido al risarcimento del danno in favore della Regione Calabria.

Per Bruno, Cello e D’Ambrosio il risarcimento riguarda anche Poste Italiane e Francesco Pisculli. I danni dovranno essere quantificati in un separato giudizio. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di provvisionale e le domande delle altre parti civili.

Gli atti trasmessi alla Procura

Il collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura per le valutazioni di competenza sull’ipotesi di favoreggiamento personale nei confronti di Giuseppe Le Pera, Patrizia Gencarelli, Salvatore Gabriele, Rico Gabriele e Luca Marzullo.

La trasmissione degli atti non costituisce una pronuncia di responsabilità nei loro confronti.

L’inchiesta Acheruntia e l’operazione del 2015

Il processo trae origine dall’operazione Acheruntia, condotta nel luglio 2015 dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Al centro dell’inchiesta c’era un gruppo criminale attivo ad Acri che, secondo l’ipotesi investigativa, era collegato alla cosca Lanzino di Cosenza e avrebbe condizionato le attività economiche, amministrative e politiche del territorio.

A undici anni dall’operazione, il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la sentenza di primo grado, distinguendo le posizioni degli imputati e le singole contestazioni.