Sangineto, morte di Antonio Perrotta, domiciliari per Domenico Orsino

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La gip del Tribunale di Paola ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari da eseguire a Belvedere Marittimo nei confronti di Domenico Orsino; Il 22enne è indagato per la morte del giovane Antonio Perrotta di Fuscaldo, avvenuta a Sangineto dopo un episodio nei pressi di una discoteca

SANGINETO – Cambia la misura cautelare per Domenico Orsino, il 22enne indagato nell’inchiesta sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo quanto accaduto ad agosto nei pressi della discoteca “Il Castello” di Sangineto.

La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguire nell’abitazione del padre dell’indagato a Belvedere Marittimo.

La decisione è contenuta in un’ordinanza firmata e depositata oggi 13 novembre 2026. La richiesta era stata presentata dall’avvocato difensore di fiducia, Alessandro Gaeta; il pubblico ministero aveva espresso parere contrario. La gip ha ritenuto non necessaria l’applicazione del braccialetto elettronico.

TRE MESI IN CARCERE E LA RICHIESTA DELLA DIFESA

Orsino era sottoposto alla custodia cautelare nella casa circondariale di Catanzaro. L’11 novembre i suoi difensori avevano chiesto al giudice di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari, indicando anche la possibilità di ricorrere al braccialetto elettronico.

Tra i documenti esaminati dalla gip figura la disponibilità del padre del 22enne ad accoglierlo nella propria casa a Belvedere Marittimo. La documentazione allegata all’istanza è stata trasmessa il 13 novembre.

Il provvedimento dà atto del parere contrario del pubblico ministero. L’istanza era stata notificata anche ai difensori delle persone offese, che hanno depositato memorie. L’ordinanza non ne riporta il contenuto, né specifica le ragioni dell’opposizione del pm.

LE MOTIVAZIONI DELLA GIUDICE

Nel valutare la posizione dell’indagato, la gip ha considerato il periodo già trascorso in carcere, pari a circa tre mesi. Secondo quanto scritto nell’ordinanza, tale periodo, insieme al fermo, avrebbe verosimilmente avuto un effetto deterrente.

La giudice rileva inoltre che Orsino è incensurato e che a suo carico non risultano carichi pendenti. Alla luce degli elementi esaminati, ritiene che le esigenze cautelari siano ancora presenti, ma attenuate e tutelabili anche attraverso i domiciliari.

La nuova misura viene indicata come proporzionata, allo stato, alla gravità del fatto e alla pena concretamente irrogabile. La gip ricorda che le restrizioni alla libertà di movimento restano significative e che la misura può essere aggravata in caso di violazione delle prescrizioni.

I DOMICILIARI SENZA BRACCIALETTO ELETTRONICO

Il giudice non ha disposto il braccialetto elettronico, pur essendo stato contemplato nella richiesta della difesa.

Nell’ordinanza si osserva che il dispositivo può controllare un eventuale allontanamento dal domicilio, ma non scongiurare il rischio di reiterazione di fatti criminosi, indicato dalla gip tra le ragioni della cautela.

Orsino non potrà allontanarsi dall’abitazione e non potrà comunicare con persone diverse da quelle che convivono con lui o lo assistono, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente.

LA MORTE DI PERROTTA E LA PRIMA FASE DELL’INCHIESTA

L’indagine riguarda la morte di Antonio Perrotta, 34enne residente a Fuscaldo, avvenuta dopo un episodio verificatosi ad agosto nei pressi della discoteca “Il Castello”, lungo la costa tirrenica cosentina.

Secondo la ricostruzione investigativa riferita nei giorni successivi, Perrotta sarebbe stato colpito all’esterno del locale dopo un precedente diverbio. Le modalità dell’accaduto e le condotte attribuite alle persone coinvolte sono oggetto del procedimento giudiziario.