Tribunale di Rossano, stop all’emendamento, Baldino attacca il Governo

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Corigliano-Rossano, stop in Commissione Giustizia all’emendamento per riaprire il tribunale. Baldino attacca il Governo e Rapani: «Promesse disattese».

CORIGLIANO ROSSANO – La parlamentare pentastellata Vittoria Baldino attacca duramente l’esecutivo e la maggioranza dopo lo stop in Commissione Giustizia all’emendamento per il ripristino del tribunale a Rossano. Nel mirino le promesse di Fratelli d’Italia e il trattamento riservato ad altri territori. «Il centrodestra cala la maschera. Dopo tre anni di promesse, annunci e passerelle davanti all’ex Tribunale di Rossano, il Governo Meloni boccia il mio emendamento per la riapertura del presidio giudiziario di Corigliano-Rossano». È quanto dichiara in una nota la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, sollevando un aspro scontro politico sulle sorti del tribunale della terza città della Calabria.

TRIBUNALE ROSSANO, NIENTE RIAPERTURA, I PASSAGGI DELLA BOCCIATURA

La parlamentare ricostruisce i passaggi istituzionali che hanno portato alla bocciatura. «Martedì sera, in Commissione Giustizia, il Governo ha fatto ritirare tutti gli emendamenti della maggioranza e ha respinto il mio, che chiedeva espressamente l’istituzione del Tribunale di Corigliano-Rossano. Tre anni a illudere i cittadini, pochi minuti per tradire le loro aspettative». Nel mirino delle critiche finisce in particolare il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani.

L’ATTACCO DI BALDINO A RAPANI

«È stato il principale protagonista di una campagna di annunci che lasciava intendere che la riapertura fosse ormai cosa fatta – prosegue Baldino- sembrava avesse già le chiavi del tribunale in tasca. Si è arrivati persino ad accusare il sindaco di ostacolare la riapertura perché intendeva utilizzare temporaneamente per altri servizi pubblici un immobile di proprietà comunale, nelle more dell’eventuale ripristino».

Un’accusa definita «tanto grave quanto infondata», con la precisazione che il Comune ha rinunciato a destinare l’immobile al Centro per l’impiego proprio per evitare pretesti.

GLI OSTACOLI ALLA RIAPERTURA NON ERANO IL SINDACO O LA RIAPERTURA DELL’IMMOBILE

«E oggi scopriamo che il vero ostacolo non era certo il sindaco, né l’utilizzo dell’immobile: il Tribunale di Corigliano-Rossano non è mai entrato nel disegno di legge del Governo». Pur riconoscendo le complessità tecniche legate alla revisione della geografia giudiziaria, la pentastellata rivendica la serietà dell’azione politica d’opposizione, contrapposta aella «permanente campagna elettorale» della maggioranza.

LA RIAPERTURA DEL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Il nodo centrale viene evidenziato richiamando le scelte inserite nel provvedimento del ministro Carlo Nordio: «Eppure nel disegno di legge dello stesso ministro lo spazio per un nuovo tribunale si è trovato: quello di Bassano del Grappa, in Veneto, sostenuto dal ministro e dal sottosegretario leghista Ostellari. Nulla contro Bassano del Grappa, ma perché a Corigliano-Rossano, terza città della Calabria, in un territorio segnato dalla presenza della criminalità organizzata, non è stata riservata la stessa attenzione?». Ricordando come la soppressione del presidio nel 2012 abbia inferto “un danno enorme alla città e all’intero comprensorio” la nota si conclude con un duro atto d’accusa e una promessa d’impegno parlamentare. «Oggi a quel danno si aggiunge la beffa di tre anni di promesse disattese».