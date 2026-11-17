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Condanna a 16 anni confermata in Appello per Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza, Denis Bergamini morto il 18 novembre 1989

Condanna confermata in Appello per Isabella Interno. In primo grado inflitti 16 anni di reclusione all’ex fidanzata del calciatore del Cosenza, Denis Bergamini. Il centrocampista rossoblù morì in circostanze misteriose il 18 novembre del 1989. Un giorno che i tifosi rossoblù non hanno mai dimenticato. Dopo le ore 13:00 del 17 novembre 2026 la decisione dei giudici riuniti in camera di consiglio della Corte d’assise d’appello di Catanzaro.

L’accusa per la Internò è concorso in omicidio volontario. Nel processo d’Appello il pubblico ministero, al termine di una requisitoria di quasi due ore, aveva chiesto un innalzamento della pena a 23 anni. Lo stesso Pm aveva chiesto che fosse riconosciuta la premeditazione e che le aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche.