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Per la Procura il cugino della Internò sarebbe uno degli esecutori materiali dell’omicidio di Bergamini. Fiducia della difesa di Isabella, condannata in appello a 16 anni, nel ricorso in Cassazione



COSENZA – Quanto accaduto, martedì scorso, in Corte d’Assise d’Appello, con la conferma della condanna a 16 anni nei confronti di Isabella Internò, ritenuta colpevole dell’omicidio di Denis Bergamini, apre a diversi scenari. Quel che è certo è che – come annunciato dal suo avvocato a margine della sentenza di secondo grado – l’imputata ricorrerà alla Cassazione, dove spera in una pronuncia favorevole. «Andiamo a Roma, dove i giudici conoscono il diritto», aveva detto proprio così l’avvocato Cataldo Intrieri, lanciando un’accusa piuttosto pesante nei confronti dei giudici che hanno redatto la sentenza di primo e secondo grado.

Per intanto, bisognerà attendere il deposito delle motivazioni, che avverrà, come da consuetudine, entro 90 giorni. Dopo il deposito del ricorso, la Corte di Cassazione, nel giro di alcuni mesi, e comunque non prima del prossimo anno, potrebbe decidere di rigettare il ricorso e confermare nuovamente la sentenza – che a quel punto diventerebbe definitiva ed esecutiva – oppure potrebbe accogliere il ricorso e riformarla disponendo un annullamento senza rinvìo o con rinvìo per un nuovo giudizio dinanzi a una diversa Sezione della Corte d’Appello.

In quest’ultimo caso prenderebbe il via un secondo processo d’Appello per l’omicidio dell’ex calciatore del Cosenza. Ma c’è un altro elemento non di poco conto, che è l’indagine Bergamini-bis avviata dalla Procura di Castrovillari. In quest’ultima inchiesta, risulta indagato il cugino di Isabella, Roberto Internò per il quale, da quanto si apprende, non sarebbe stata ancora formalizzata la richiesta di rinvio a giudizio e la conseguente fissazione dell’udienza preliminare. Ma, anche alla luce dell’esito della sentenza d’Appello, appare quasi scontato che la richiesta del processo per Roberto Internò potrebbe arrivare a stretto giro.

I due procedimenti sono chiaramente collegati tra loro: perché, se vero è che i giudici, fino ad ora, hanno escluso l’ipotesi del suicidio, riconoscendo l’ex fidanzata colpevole dell’omicidio, è altrettanto vero – questo il ragionamento della Procura – che non possa aver agito da sola. Isabella Internò, per la quale l’accusa ritaglia il ruolo di “adescatrice” e mandante, non può non aver avuto dei complici, qualcuno che l’abbia aiutata “materialmente” a uccidere Denis Bergamini, prima narcotizzandolo e soffocandolo con un mezzo soft, e poi adagiandolo sull’asfalto quando era già morto.

Per l’Ufficio di Procura di Castrovillari ci sarebbero elementi sufficienti per individuare gli esecutori materiali in Franco (padre della donna, deceduto, ndr) e Roberto Internò. Proprio uno dei due cugini di cui Isabella parla, circa dieci giorni prima dell’omicidio, all’interno della pasticceria di Rende, alla migliore amica dell’epoca Tiziana Rota – considerata teste chiave del processo – alla quale dirà: “Se non torna con me, lo faccio ammazzare”; oppure, non appena i parenti si affacciano all’entrata del bar, invitando l’amica a non farsi sentire: “Se racconto loro la verità, se sanno che Denis non è più con me, lo ammazzano”.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, è in quella circostanza che Isabella rivela il proprio proposito vendicativo per essere stata lasciata e “disonorata” e comincia a pianificare l’omicidio che doveva servire a riparare l’onore della famiglia, macchiato da un aborto e dal mancato matrimonio. Un delitto passionale, che la Internò avrebbe compiuto servendosi proprio dell’aiuto del padre e del cugino, animati dal medesimo proposito. Impossibile, dunque, alla luce di ciò, non considerare come strettamente connessi i destini delle due vicende processuali.