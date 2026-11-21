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Processo “Kossa” a Cassano allo Jonio, cade l’accusa di truffa aggravata: accolto il ricorso, due assolti in Appello

CASSANO ALLO JONIO – Assolti con la formula “per non aver commesso il fatto”. Così si è pronunciata la Corte d’Appello di Catanzaro – Terza Sezione penale, in merito alle posizioni di Nicola Abbruzzese, alias “Semiasse”, e Gianfranco Arcidiacono, imputati nel processo “Kossa” contro le cosche della Sibaritide. La Corte d’Appello era chiamata a decidere a seguito dell’annullamento con rinvìo disposto dalla Cassazione.

Accolto, dunque, il ricorso proposto dai difensori Rossana Cribari e Marco Rosa. I giudici avevano condannato entrambi gli imputati, in primo grado, rispettivamente, a 3 anni e 2 anni e 8 mesi; in secondo grado, a 3 anni e 400 euro di multa e 2 anni e 8 mesi, a fronte della richiesta del pubblico ministero di condanna a 4 anni e 1500 euro di multa per Abbruzzese e 3 anni e 6 mesi e 1200 euro di multa per Arcidiacono.

L’ACCUSA DI TRUFFA AGGRAVATA CON METODO MAFIOSO

L’accusa di cui erano chiamati a rispondere, nel procedimento con rito abbreviato, era, tra le altre, di concorso in una truffa aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosi ai danni dell’agenzia per il lavoro Alma S.p.a. e dell’Inps.

Dopo l’annullamento con rinvìo disposto dalla Suprema Corte nel settembre 2025, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato le condanne precedenti, assolvendo entrambi. Il processo scaturì dalla maxi operazione della Dda del febbraio 2021 denominata “Kossa” (dall’antico nome della città di Cassano), la quale portò all’arresto di affiliati di spicco alla cosca Forastefano, ritenuta egemone nel settore agrumicolo e in quello dei trasporti del territorio, per le ipotesi, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, violenza privata, trasferimento fraudolento di valori, e truffa, tutte ipotesi di reato aggravate dal metodo e dall’agevolazione mafiosa.