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Omicidio Pezzulli a Cosenza, la Cassazione rende definitiva l’assoluzione per Domenico Cicero: a distanza di ventiquattro anni nessun colpevole.

COSENZA – È diventata definitiva l’assoluzione di Domenico Cicero, ritenuto dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro il mandante dell’omicidio di Carmine Pezzulli. La Corte di Cassazione ha, infatti, rigettato il ricorso della Procura generale, rappresentata dalla pg Raffaella Scorza, avverso il verdetto di assoluzione emesso dalla Corte d’assise di appello di Catanzaro. Una pronuncia che giunge al termine di un iter processuale che si è protratto per oltre dieci anni. Condannato a trent’anni in primo e secondo grado, nel 2014, due anni dopo in Cassazione l’annullamento con rinvio. L’omicidio era avvenuto il 22 luglio del 2002 in viale Cosmai, a Cosenza.

A rimescolare le carte in tavola, in quella occasione, furono i difensori di Cicero – gli avvocati Francesco Chiaia e Alessandra La Valle – a cui gli ermellini diedero ragione, accogliendo il loro ricorso. A quel punto, la Procura ricorse alla Suprema corte, ottenendo una prima pronuncia favorevole con l’annullamento della sentenza di assoluzione da parte della Quinta sezione penale e la disposizione di ulteriori approfondimenti probatori da parte della Corte d’assise d’appello di Catanzaro.

COSENZA, PER L’OMICIDIO DI MOMENICO CICERO, DALL’APPELLO-BIS AL VERDETTO DEFINITIVO DELLA CASSAZIONE

Nel processo di Appello-bis, celebrato nel 2019, le tesi difensive furono accolte per la seconda volta e l’imputato venne nuovamente assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”. Seguì un nuovo ricorso per Cassazione da parte della pubblica accusa, il cui esito, ieri, ha messo la parola fine alla lunga saga giudiziaria, rendendo ormai definitiva l’assoluzione di Cicero. Pezzulli viaggiava a bordo di una Panda quando l’auto fu affiancata da 2 sicari in sella a una motocicletta e crivellata da una scarica di proiettili che lo uccisero sul colpo.

Secondo l’ipotesi investigativa, Pezzulli pagò con la vita uno sgarro arrecato al proprio gruppo criminale nel quale rivestiva l’importante ruolo di contabile: si sarebbe appropriato di un miliardo di vecchie lire, sottraendolo alle casse del clan, e per questo motivo sarebbe stata decretata la sua eliminazione. Per la sua morte erano stati già assolti Francesco Chirillo, ritenuto anche lui mandante dell’omicidio, e Davide Aiello, indicato come uno degli esecutori materiali. A distanza di 24 anni da quei fatti, il delitto di Pezzulli resta, quindi, senza un colpevole.