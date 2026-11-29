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Cosenza, ordinanza di custodia cautelare in carcere per Nicola Abbruzzese, accusato di aver organizzato nel 2019 l’omicidio dell’allevatore Francesco Madera.

COSENZA – Scatta l’arresto in carcere per Nicola Abbruzzese detto “Semiasse”, indagato per l’omicidio dell’allevatore Francesco Madera. A disporre la misura per Abbruzzese – già al 41-bis per altri reati – il gip del Tribunale di Catanzaro, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Alessandro Riello, che ha condotto l’inchiesta. Per la Dda – che nello svolgere le indagini ha tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gianluca Maestri, anch’egli indagato – “Semiasse” avrebbe avuto il ruolo di organizzare l’omicidio e reclutare i killer, uno dei quali individuato proprio in Maestri.

Lo stesso pentito, del resto, ha ammesso di aver partecipato alla commissione del delitto. A coinvolgere Abbruzzese, all’epoca al vertice della cosca omonima di Cassano allo Jonio, alleata con i Forastefano, sarebbe stato Renato Salvatore Rossano, arrestato ai primi di novembre insieme a Carmine Dennis Rocca, in quanto ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale dell’uccisione.

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L’OMICIDIO DI FRANCESCO MADERA A VACCARIZZO NEL 2019, LA PISTA DELLA VENDETTA E LA MISURA CAUTELARE PER NICOLA ABBRUZZESE

Madera, 55 anni, fu assassinato a colpi d’arma da fuoco nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2019 a Vaccarizzo, in un appezzamento di terreno dove stava svolgendo alcuni lavori. Era tornato da poco in libertà dopo aver espiato una condanna a sei anni e otto mesi per l’omicidio di Bernardo Rossano, 32 anni, fratello di Renato, avvenuto dieci anni prima. È proprio al proposito vendicativo per la morte del fratello, maturato da Rossano, che gli investigatori riconducono il movente: secondo quanto ricostruito, Madera sarebbe stato attirato da Rocca in una trappola con il pretesto dell’acquisto di un fucile e poi ucciso, prima con un colpo d’arma da fuoco all’addome e, successivamente, colpito alla testa con oggetti contundenti, verosimilmente un bastone e una pietra.