Nuovo ospedale di Cosenza, via alla gara di appalto

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Cosenza, nuovo ospedale, avviate le procedure ma mancano ancora circa 200 milioni di euro. Un progetto (quasi) a metà: un’opera con piani superiori “lasciati a rustico”

IL nuovo ospedale di Cosenza, almeno nella sua prima fase, sarà completamente operativo ma, nella migliore tradizione del non finito calabrese, con le facciate dei piani terzo, quarto e quinto “lasciate a rustico”. Almeno fino a quando non si troveranno i 200 milioni necessari per completarli insieme a un po’ di opere accessorie, vale a dire più posti letto e quello che viene chiamato “blocco stecca”.

NUOVO OSPEDALE DI COSENZA, PARTI LASCIATE A RUSTICO

Nel frattempo, però, ci sarà tutto il resto: vale a dire un ospedale vero e proprio collaudato e funzionante. Ospedale che, come anticipato dal Quotidiano mesi fa, sarà di proprietà dell’Inail (che sostanzialmente ci mette tutti i fondi) e che li recupererà con la regione che dovrà pagare un canone ancora tutto da definire. Un’opera in due lotti: il primo diviso in due stralci (blocco ospedale completo e opere accessorie) e il secondo, invece, che riguarda il blocco dialisi.

In altre parole, il nuovo ospedale dell’area urbana di Cosenza, che dovrà sorgere ad Arcavacata di Rende, fa un passo verso la gara con milioni ancora da trovare.

LA DETERMINA FIRMATA DA CLAUDIO MORONI

L’approvazione della determina a firma di Claudio Moroni, in qualità di commissario straordinario di Protezione civile per l’edilizia sanitaria incaricato dalla Regione, dà il via libera agli schemi di bando e disciplinare per costruire la struttura, oltre all’approvazione del progetto di fattibilità economica redatto dalla Tecnicaer. Complessivamente servono 560 milioni: 360 al momento coperti. Intanto si procede con un affidamento unico articolato in due stralci: l’aggiudicazione porterà al contratto per costruire il primo, mentre il secondo potrà essere attivato quando sarà ufficializzata la disponibilità delle ulteriori risorse. Sessanta giorni di tempo per la progettazione esecutiva e novecento per il primo stralcio.

LE RISORSE

Dei 360 milioni disponibili, 349 arrivano dalle risorse Inail; gli altri 11 dalla contabilità speciale del commissario per l’edilizia sanitaria. L’obiettivo, ovviamente, è ottenere dall’istituto l’intera copertura.

Il primo stralcio, precisa il disciplinare, sarà «interamente collaudabile, operativo e attivabile quale presidio ospedaliero», indipendentemente dal completamento. Il secondo servirà, come detto, ad aumentare le degenze attraverso la sovrastruttura del cosiddetto “blocco stecca” e a completare opere edili e facciate di terzo, quarto e quinto piano del blocco ospedale vero e proprio, “lasciati a rustico” – si legge nel documento – nella prima fase. I tre documenti, però, non indicano quanti posti letto saranno disponibili nelle due fasi.

IL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

I 560 milioni rappresentano il quadro economico complessivo: la base di gara è invece di 416,55 milioni, al netto dell’Iva, con circa 410 milioni per i lavori e 6,56 per la progettazione. Le somme a disposizione ammontano a 143,45 milioni. La base di gara del primo stralcio è di 279,88 milioni, quella del secondo di 136,66. Separato resta il lotto relativo al blocco aule e alla dialisi, a loro volta da finanziare con risorse regionali. La procedura sarà gestita dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Crotone, con Roberto Luigi Ruffolo responsabile unico del progetto per l’ospedale. Un vero e proprio appalto “integrato”, che unisce progettazione esecutiva e costruzione. La selezione assegnerà 90 punti all’offerta tecnica e dieci a quella economica. Ora ci sono 22 giorni dalla pubblicazione per presentare le offerte.

I GIORNI PER LA CONSEGNA DEL CANTIERE

I 900 giorni, invece, decorreranno dalla consegna del cantiere, mentre i 60 della progettazione partiranno dalla comunicazione del responsabile del progetto. Per il secondo stralcio sono previsti 600 giorni: se affidato entro il decimo mese dall’avvio del primo, i lavori dovrebbero concludersi insieme. Per sostenere i ritmi, quindi, sono previsti oltre nove milioni di euro per doppi turni, festivi e lavoro notturno, questi però non soggetti a ribasso.