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Longobucco, cerimonia di riapertura del viadotto Ortiano, nodo strategico della strada Sila-Mare

LONGOBUCCO – Una giornata particolare quella della cerimonia di riapertura al traffico del viadotto Ortiano sulla Sila-Mare, dopo la ricostruzione della struttura. Alla cerimonia di inaugurazione presenti i massimi dirigenti Anas calabresi e nazionali: l’architetto Domenico Curcio, l’ingegnere Luigi Mupo e il Direttore operation Angelo Gemelli oltre al titolare dell’Impresa costruttrice Grimoli.

Accanto a loro il sindaco Giovanni Pirillo, i membri dell’amministrazione e del consiglio comunale, l’on. Elisa Scutellà, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle e Davide Tavernise, ex consigliere regionale. Presenti inoltre i rappresentanti sindacali locali e provinciali Cgil Simone Celere e della Ust Cisl Michele Sapia.

RESTITUITO A LONGOBUCCO UN COLLEGAMENTO STRATEGICO DELLA SILA MARE

Il parroco don Umberto Pirillo ha svolto la benedizione dell’opera. Presente anche una delegazione degli alunni dell’Istituto comprensivo statale, accompagnati dalla dirigente scolastica Elena Salvati. «Una giornata particolare, piena di gioia, lungamente attesa» ha affermato con entusiasmo il sindaco Pirillo, che ha ringraziato i dirigenti Anas per la continua collaborazione.

La riapertura del viadotto Ortiano, nodo fondamentale della Sila-Mare, restituisce a Longobucco e all’intero territorio un primo collegamento strategico, atteso da decenni, fondamentale per la viabilità, per le attività produttive, per il turismo e per superare le carenze infrastrutturali delle aree interne. Necessario ora arrivare al completamento dell’importante arteria fino alla costa Ionica.