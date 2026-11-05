Stasi dopo la revoca dei domiciliari: «Felice dell’inchiesta, ho piena fiducia nella giustizia»

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Dopo la revoca degli arresti domiciliari, le prime dichiarazioni del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi che ribadisce quanto detto nella sua memoria e si dice felice dell’inchiesta riponendo piena fiducia nella giustizia: “Altrimenti non ero qui”

“Sono contento perché gli avvocati mi hanno portato i giornali e ho visto tanta solidarietà dell’intera comunità, e anche oltre l’intera comunità. Ovviamente adesso è il momento solo di festeggiare”. Sono queste le prime, forti parole pronunciate da Flavio Stasi, rientrato in libertà a seguito della revoca della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti. Circondato dall’abbraccio di un folto gruppo di persone, tra cui consiglieri di maggioranza, assessori della giunta e cittadini radunatisi ieri pomeriggio all’esterno della sua abitazione, il sindaco ha voluto rafforzare la propria posizione sulla complessa inchiesta antimafia.

“Io ribadisco quello che ho scritto anche nella mia memoria: sono felice del fatto che ci sia stata questa inchiesta, sono assolutamente felice. La questione del sindaco di Corigliano-Rossano poi sarà affrontata con calma rispetto a quello che è successo”. Alla domanda se nutrisse fiducia nella giustizia, il primo cittadino ha risposto con fermezza: “Sì, altrimenti non ero qui. Anche se ovviamente moralmente non è sempre facile”.

IL CLIMA POLITICO

A fare il punto sul clima politico e sulla tenuta dell’amministrazione in questa settimana di sospensione è il vicepresidente del Consiglio comunale, Giuseppe Fusaro. “Non avevamo dubbi sul lavoro della Magistratura ed è stato bello notare in questi giorni come sia emersa una forte solidarietà da parte di ogni colore politico. Dal punto di vista emotivo sono stati giorni un po’ d’angoscia, ma avevamo la certezza che tutto sarebbe finito per il meglio. Le attività amministrative sono procedute regolarmente, continuando fin dal primo momento le nostre attività quotidiane”.

Tra i più provati e al tempo stesso sollevati per l’epilogo della vicenda c’è il vicesindaco Giovanni Pistoia, che in questi giorni si è fatto carico del peso della gestione amministrativa: “Una situazione pesante, avvenuta in maniera del tutto inaspettata, che ha generato molta angoscia nella città e in tutti noi, oltre a vivere l’angoscia umana mi sono dovuto sobbarcare il peso di questi giorni. Ero comunque fiducioso sull’esito dei risultati del GIP. Il fatto che lo stesso giudice che ha firmato l’ordinanza, a distanza di pochi giorni e dopo l’interrogatorio, ritorni sui suoi passi dimostra che la documentazione prodotta dal sindaco è stata abbastanza forte da convincere l’organo giudicante a firmare la remissione della custodia”.

Sul fronte dei timori legati a eventuali iniziative prefettizie e alla paventata nomina di una commissione d’accesso antimafia all’interno dell’ente, Pistoia taglia corto: “Non abbiamo alcuna idea su questa cosa. Al momento la Prefettura non ha fatto aggiungere alcuna notizia in merito e mi auguro che questo non avvenga. Per il momento noi recuperiamo il sindaco alla sua piena attività e operiamo come sempre, poi si vedrà”.